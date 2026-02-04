中華醫大攜手新營醫院簽MOU　共培醫護人才推動智慧照護

▲中華醫大校長李碧娥（左）與新營醫院院長莊毓民（右）代表雙方簽署合作備忘錄，期許成為彼此優良夥伴，共同培育醫護人才與推動學術研究。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學4日與衛生福利部新營醫院簽訂合作備忘錄（MOU），雙方將在學術研究、社區照護、醫學檢驗、長照及護理人才培育等領域展開產學合作與交流。面對智慧照護時代的到來，雙方期盼透過實務合作與臨床服務，建立具體共識，共創人才培育與醫療服務的雙贏契機。

簽約儀式於上午10時在中華醫大舉行，由中華醫大校長李碧娥與新營醫院院長莊毓民代表雙方簽署。新營醫院管理中心主任林家安、檢驗科主任林朝欽、護理科督導施麗華，以及中華醫大醫事學院院長楊堉麟、護理系主任黃惠子、副主任黃淑玲、醫務健康管理及長照系主任曾雅芬、醫學檢驗生物技術系主任黃昭祥等人共同出席，見證合作正式展開。

李碧娥校長表示，新營醫院是台南溪北地區大型醫院，歷史悠久，兼負當地民眾健康照護責任，與中華醫大培育新一代醫事人員的使命不謀而合。她強調，新營醫院在專業社區照護方面具有豐富經驗，而中華醫大設有長期照顧經營管理系，雙方在高齡社會背景下，將共同培養長照專業人才，期盼新營醫院成為中華醫大的優良夥伴。李校長也特別感謝中華醫大傑出校友、新營醫院醫檢科主任林朝欽促成此次合作。

新營醫院院長莊毓民表示，中華醫大校務發展與醫院未來方向高度契合，尤其在智慧健康照護推動上與柳營智慧機器人園區建設相呼應。醫院將投入護理、醫檢師、長照等專業人才培育及就業合作，提供學生實習與工讀機會，為大台南地區民眾帶來更優質醫療與照護服務。

本次合作備忘錄的具體內容包括：共同推動居家醫療照護、培育護理師及長照人才、新營醫院提供中華醫大學生實習機會、共培國際專班學生，以及安排外籍學生實習與工讀，實現產學結合與社區醫療資源共享。