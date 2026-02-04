非洲豬瘟「61關聯場全陰性」　農業部最快下周申請重返非疫區

▲農業部最快農曆年前提出申請重返非疫區。圖為去年國兵支援非洲豬瘟清消工作。（圖／農業部提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣在去年10月爆發非洲豬瘟，目前已滿3個月。農業部今（4日）指出，已經完成61場關聯場檢查，結果都是陰性，近期防檢署會召開專家會議，再審視相關資料，若沒有問題，最快下周農曆過年前、最慢本月底，就可向世界動物衛生組織申請重返非疫區，希望7月達到重返非疫區目標。

台中梧棲養豬場在去年10月22日爆發非洲豬瘟確診，農業部先啟動豬隻禁運禁宰與禁廚餘養豬等七項防疫作為，隨後三階段、每階段五天的防疫措施。因為沒新增個案，為期15天的禁運禁宰在11月初解除。

由於豬瘟在上月已經屆滿三個月，根據世界動物衛生組織（WOAH），原已取得非洲豬瘟非疫區資格會員國，若採取撲殺清場策略，在完成清潔消毒後且後續監測未再檢出病毒者，可在最後一案例完成清消滿3個月後申請恢復非疫區資格。

外界好奇農業部何時申請重返非疫區，讓台灣豬肉可以再次行銷到國外。農業部防檢署今天表示，日前針對台中案場關聯的61案場，各進行15個點的採驗，最後結果都是陰性，近期也會召開專家會議，再次審視相關資料是否有需要補充，若沒有問題，最快在下周農曆年前就會提出申請，最慢則是本月底，希望7月達到重返非疫區目標。

此外，農曆春節連假將近，不少民眾計畫出國旅遊或探親，防檢署指出，全球仍有84國為非洲豬瘟疫區，其中40國與台灣有航班往返，提醒國人切勿攜帶肉類產品回國，以免遭到重罰，依規定可罰20萬元。