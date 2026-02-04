　
    • 　
>
地方焦點

嘉義中小學「因應全中運」提前開學　警局加強護童勤務

▲▼ 守護開學路!嘉縣警執行護童勤務 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲守護開學路，嘉縣警執行護童勤務 。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

115年全國中等學校運動會將於4月18日至4月23日在嘉義縣熱鬧舉行，為此，嘉義縣各國中、國小提前至2月4日開學，今(4)日嘉義縣警察局特別針對轄內各中、小學規劃「護童勤務」，派遣員警於清晨學童上學尖峰時段，與學校老師、導護志工共同疏導交通，為加強宣導成效，現場更搭配活潑、吸睛的手持看板，於校門口向家長、學童進行婦幼安全宣導，並發送可愛宣導小禮物，期許學童建立正確自我保護觀念，在校園求學中快樂平安成長。

▲▼ 守護開學路!嘉縣警執行護童勤務 。（圖／嘉義縣警局提供）

為維護學童交通安全，嘉義縣警察局呼籲家長接送孩童時，切勿併排停車或滯留，影響交通順暢。該局已要求各分局於上、放學時段執行護童勤務，在人數較多的學校門口協助疏導接送車輛，並運用義警、義交等協勤民力，配合導護志工在學校周邊加強交通疏導管制，勸離違停及加強校園周邊巡邏，留意逗留或落單學童，適時提供協助，以確保學童上下學安全。

▲▼ 守護開學路!嘉縣警執行護童勤務 。（圖／嘉義縣警局提供）

嘉義縣警察局局長古瑞麟表示，執行護童專案，維護校園安全為警察局持續性重點工作項目，除針對轄區內小學編排勤務守護學童上、下學安全外，亦配合學校需求及申請，讓學童們能平安上學，快樂回家。如遇有危險時，應大聲呼救並向鄰近愛心商家求援，或逕撥報案電話110，減少校園治安死角，共同防制校園暴力與被害事件，藉以營造安心學習及建構安全的校園環境。

▲▼ 守護開學路!嘉縣警執行護童勤務 。（圖／嘉義縣警局提供）

02/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／鬆綁！陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金馬遊
長輩過年紅包「要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情
22歲女遭「纜車吊掛」慘死日本滑雪場　細節曝光
馬如龍49歲兒猝逝！　妻姊摟9歲女兒哀痛現身
來台採訪具俊曄全哭了！「第一次見到這種愛情，太難以置信」
孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！　3萬元包包放桌上
空軍戰鬥機聯隊爆貪污！　名錶、性招待全都要

嘉義市警局護童勤務學童安全校園交通開學安全

