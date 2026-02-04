尾牙發1個漢堡！等員工吃完「老闆下秒驚人出手」　全場嗨：很實在

▲老闆等大家吃完漢堡，下秒豪發一人2萬尾牙獎金。（示意圖／記者陳俊宏攝）



網搜小組／劉維榛報導

這才是大家心目中的尾牙！有網友分享，今年公司尾牙辦在辦公室，每人只發一顆麥當勞薯來堡，現場氣氛莫名尷尬，但大家敢怒不敢言。沒想到快吃完時，老闆突然發下每人2萬元尾牙紅包，瞬間讓眾人驚呆。文章曝光後，引發大票網友羨煞回應，「希望每一個老闆都可以看到這篇！」

一名網友在Threads轉發一則文章，指出老闆把尾牙辦在辦公室裡，每人只發一顆麥當勞薯來堡，現場氣氛一度尷尬，大家心裡都有話想說卻又說不出口，沒想到就在快吃完時，劇情突然神反轉，讓所有人瞬間改觀。

正當大家已對尾牙獎金不抱任何期望之際，老闆忽然發給每人一包尾牙紅包，金額竟高達2萬元，讓員工心裡暗爽笑虧，「想想...薯來堡其實也蠻不錯吃的！」

薯來堡+紅包2萬 史上最豪爽尾牙



底下引來大票網友讚爆，「我覺得蠻好的，剩下尾牙吃飯的錢，變成發給員工的紅包比較實際」、「這一種就算尾牙只吃吐司＋自己抹醬，我也甘願」、「不用社交、不用額外聚餐聚會、然後大家都有領到錢，希望每一個老闆都可以看到這篇」、「老闆很實在，尾牙吃什麼不是重點，把錢省下來包紅包最實際」、「這種我吃地瓜球也沒問題」、「明明可以直接發2萬，竟然還多送薯來堡，真是痛哭流涕」。

其中一名人妻也分享，「先生待過一間公司，尾牙吃便當，吃完就開始大抽特抽，那年他拿回來6萬多元，他說他是新人比較少，資深的同事、行政都抽到20幾萬，這才是我要的尾牙啊」。