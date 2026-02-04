　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

尾牙發1個漢堡！等員工吃完「老闆下秒驚人出手」　全場嗨：很實在

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲老闆等大家吃完漢堡，下秒豪發一人2萬尾牙獎金。（示意圖／記者陳俊宏攝）

網搜小組／劉維榛報導

這才是大家心目中的尾牙！有網友分享，今年公司尾牙辦在辦公室，每人只發一顆麥當勞薯來堡，現場氣氛莫名尷尬，但大家敢怒不敢言。沒想到快吃完時，老闆突然發下每人2萬元尾牙紅包，瞬間讓眾人驚呆。文章曝光後，引發大票網友羨煞回應，「希望每一個老闆都可以看到這篇！」

一名網友在Threads轉發一則文章，指出老闆把尾牙辦在辦公室裡，每人只發一顆麥當勞薯來堡，現場氣氛一度尷尬，大家心裡都有話想說卻又說不出口，沒想到就在快吃完時，劇情突然神反轉，讓所有人瞬間改觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

正當大家已對尾牙獎金不抱任何期望之際，老闆忽然發給每人一包尾牙紅包，金額竟高達2萬元，讓員工心裡暗爽笑虧，「想想...薯來堡其實也蠻不錯吃的！」

薯來堡+紅包2萬　史上最豪爽尾牙

底下引來大票網友讚爆，「我覺得蠻好的，剩下尾牙吃飯的錢，變成發給員工的紅包比較實際」、「這一種就算尾牙只吃吐司＋自己抹醬，我也甘願」、「不用社交、不用額外聚餐聚會、然後大家都有領到錢，希望每一個老闆都可以看到這篇」、「老闆很實在，尾牙吃什麼不是重點，把錢省下來包紅包最實際」、「這種我吃地瓜球也沒問題」、「明明可以直接發2萬，竟然還多送薯來堡，真是痛哭流涕」。

其中一名人妻也分享，「先生待過一間公司，尾牙吃便當，吃完就開始大抽特抽，那年他拿回來6萬多元，他說他是新人比較少，資深的同事、行政都抽到20幾萬，這才是我要的尾牙啊」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鬆綁！陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金馬遊
長輩過年紅包「要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情
22歲女遭「纜車吊掛」慘死日本滑雪場　細節曝光
馬如龍49歲兒猝逝！　妻姊摟9歲女兒哀痛現身
來台採訪具俊曄全哭了！「第一次見到這種愛情，太難以置信」
孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！　3萬元包包放桌上
空軍戰鬥機聯隊爆貪污！　名錶、性招待全都要

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

尾牙發1個漢堡！等員工吃完「老闆下秒驚人出手」　全場嗨：很實在

義大遊樂世界春節嗨到228！　見「馬」288入園吃喝玩全包

非洲豬瘟「61關聯場全陰性」　農業部最快下周申請重返非疫區

蒙古青年終結10年疼痛！嘉基援助置換髖關節　重新迎向嶄新人生

寒冬送暖物資驚見「過期8年白米」業者喊冤曝真相　衛生局開罰

一家三口吃完貝里尼發燒腹瀉　新莊宏匯店今緊急停業消毒

貝里尼疑食物中毒「3歲童熱痙攣住院」　衛生局抽驗凱薩沙拉

快收信！好市多會員抽中WBC門票　嗨喊：翔平～我來看你了

虎航砍「台中-澳門航線」改飛沖繩　明起開賣促銷價1599元

台灣人赴日買UNIQLO「落入小偷陷阱」多付一筆錢！惡劣手法曝

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

尾牙發1個漢堡！等員工吃完「老闆下秒驚人出手」　全場嗨：很實在

義大遊樂世界春節嗨到228！　見「馬」288入園吃喝玩全包

非洲豬瘟「61關聯場全陰性」　農業部最快下周申請重返非疫區

蒙古青年終結10年疼痛！嘉基援助置換髖關節　重新迎向嶄新人生

寒冬送暖物資驚見「過期8年白米」業者喊冤曝真相　衛生局開罰

一家三口吃完貝里尼發燒腹瀉　新莊宏匯店今緊急停業消毒

貝里尼疑食物中毒「3歲童熱痙攣住院」　衛生局抽驗凱薩沙拉

快收信！好市多會員抽中WBC門票　嗨喊：翔平～我來看你了

虎航砍「台中-澳門航線」改飛沖繩　明起開賣促銷價1599元

台灣人赴日買UNIQLO「落入小偷陷阱」多付一筆錢！惡劣手法曝

基隆體育「月月有亮點」啟動　謝國樑：打造海洋運動城市

賴清德嗆國共論壇二次西進　鄭麗文酸：我去華府你要如何反應？

綠衫軍「神奇的一手」！　白魔獸弗塞維奇交易入隊還省6.3億薪資

為什麼爬到「台北101」高處突然放雙手？　霍諾德笑答：耍帥嘛！

高雄預售豪宅驚見0交易！　「國城定潮」1.1億稱霸

快訊／國共論壇剛落幕「陸客要來了！」　陸文旅部：近期恢復上海居民赴金馬

快訊／2026布局倒數　民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復力拼連任

日本隊WBC最後一人確定就是吉田正尚！30人名單共9名大聯盟球員

慧洋自結1月每股稅前盈餘0.10元　春節前運價仍有撐、今年審慎樂觀

東典今起處置強勢收漲停！　獲利提前開獎「轉虧為盈」

【太子集團拍賣會】愛馬仕包84萬成交　神秘男情人節前豪標7件送愛妻

生活熱門新聞

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

探5℃！　最凍時間曝

「立春」4生肖先動先贏

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

凍3天！　估跌破6℃強冷空氣要來了

網酸「張忠謀坐輪椅」：有錢又怎樣？　許美華反轟愚蠢

爬101「辦公室男對他狂搖頭」　霍諾德1舉動神爆了

美議員批擋國防預算！詹江村怒：再唧唧歪歪「就制裁美國」

哪個世代最辛苦？他點名「最慘一代」網戰翻

長輩紅包「過年要8000、1萬」？過來人曝行情

桃園燈會18公尺主燈曝光！驚奇設計全網歪樓

「鏡像人」手術成功　半年甩肉22公斤

大S猝逝完整時間軸　醫：「泡湯+吃退燒」致命主因

更多熱門

相關新聞

「尾牙放話隨便點」老闆刪光餐點！補1句話怒炸

「尾牙放話隨便點」老闆刪光餐點！補1句話怒炸

不少人吃完尾牙，更加深了離職的念頭！一名女員工透露，老闆請吃燒肉，更放話「想吃什麼隨便點」，於是她點了800元的牛肉與刺身，豈料餐點遲遲未送上桌，原來早被老闆偷刪單，還敷衍「桌上還有很多東西，這邊吃完再點」。文章曝光後，網友也搖頭建議「是我的話，年後就會閃人！」

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

早餐店1物「賠本賣了1年半」　老闆算成本崩潰

早餐店1物「賠本賣了1年半」　老闆算成本崩潰

日餐廳牆壁藏女屍！顧客「伴屍」吃飯

日餐廳牆壁藏女屍！顧客「伴屍」吃飯

比薪水更重要　巴菲特建議這樣找工作

比薪水更重要　巴菲特建議這樣找工作

關鍵字：

薯來堡尾牙獎金老闆實在豪爽

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面