政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴戰貓書單曝！　「島鏈有事：如果明日就是臺海戰爭」也入列

▲蕭美琴戰貓書單。（圖／／翻攝自Facebook／蕭美琴）

▲蕭美琴戰貓書單。（圖／／翻攝自Facebook／蕭美琴）

記者郭運興／台北報導

2026台北國際書展3日開幕，副總統蕭美琴今（4日）也特別整理今年的書單和大家分享，分為「守護民主與數位韌性」、「台灣故事：產業、歷史與文化」、「台灣軟實力：台漫榮耀」、「身心安頓與職場智慧」4大類共25本書入列，其中更包含「島鏈有事：如果明日就是臺海戰爭，國際第一線怎麼危機應變」。蕭美琴也強調，「地緣政治」始終是自己關注的重中之重，這些書不只是知識，更是大家思考台灣如何與世界共處的戰略養分。

蕭美琴發文表示，今年的台北國際書展大家去逛了嗎？在繁忙的日常生活中，能有一段時間沉浸在閱讀裡，對自己來說是最好的充電。

蕭美琴表示，整理了今年的書單想和大家分享。「地緣政治」始終是自己關注的重中之重，從國防安全、數位韌性，到科技如何重塑現代戰爭的型態，以及民主社會在威權擴張的壓力下，如何建立更堅實的自我防衛機制。這些書不只是知識，更是大家思考台灣如何與世界共處的戰略養分。

蕭美琴說，當然，愛台灣不只有守護安全，更要感受這塊土地的溫度，自己的書單裡也有許多關於台灣歷史、產業、飲食的故事；同時，為了走更長遠的路，幾位優秀醫師分享的生命故事與養生智慧，也是非常重視的領域。還有榮獲「第19屆日本國際漫畫獎」的台灣作品，看見台灣漫畫家以驚人的創作實力，用故事帶著台灣走向世界，真的感到與有榮焉。

蕭美琴說，閱讀能滋養心靈，也能讓大家看見更寬廣的世界。希望大家都能在書海中自在徜徉，帶著滿滿的收穫與能量回家。

蕭美琴書單：

【守護民主與數位韌性】
在這個變動的時代，我們需要更清晰的戰略視野。
1.科技共和國：硬實力、軟信念與西方未來 — Alexander C. Karp, Nicholas W. Zamiska
2.請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動 — Joseph Wen
3.國防產業地緣政治學【全民必備．第一本全球軍工產業分析全解讀】 — 小野圭司
4.數位國土保衛戰 — 李忠憲、林宗男、林修民∕口述；游婉琪、白廷奕∕採訪撰稿
5.島鏈有事：如果明日就是臺海戰爭，國際第一線怎麼危機應變？沖繩、日本、臺灣為何命運相連？ — 張鎮宏, 《報導者》團隊
6.Ghost Nation: The Story of Taiwan and Its Struggle for Survival — Chris Horton
7.The Subtle Art of Resistance: Lessons from Cats for Surviving Fascism — Stewart "Brittlestar" Reynolds（這本從貓咪身上學習抵抗精神的書，我特別有感觸）
8.Machines of Loving Grace — Dario Amodei
9.Red Tide: A Novel of the Next Pacific War — M.P. Woodward
10.Meshtastic: A Comprehensive Guide to Off-Grid Mesh Communication — David A. Rodgers Jr.
11.Empire of AI — Karen Hao

【台灣故事：產業、歷史與文化】
越在地，越國際。這些書寫下了台灣的獨特與驕傲。
12.張忠謀自傳 — 張忠謀
13.此地即世界：臺灣，世界史的現場 — 故事 StoryStudio
14.禮物：一本關於台灣認同的書 — Kolas Yotaka
15.蕉葉與樹的約定 — Nakao Eki Pacidal
16.Made in Taiwan: Recipes and Stories from the Island Nation — Wei, Clarissa

【台灣軟實力：台漫榮耀】
恭喜這些優秀作品獲得第19屆日本國際漫畫獎肯定！
17.Mararum：山間料理人 — 南南日
18.黎明前的回聲 — 狼七
19.大仙術士李白 — 葉明軒

【身心安頓與職場智慧】
把身體照顧好，是為了應對更艱難的挑戰。
醫療希望在花蓮：花蓮慈濟醫院院長林欣榮的創新醫路 — 林欣榮
20.醫療希望在花蓮：花蓮慈濟醫院院長林欣榮的創新醫路 — 林欣榮
21.科學抗老，健康到老：旅美50載外科醫師教您的31個長壽之道 — 蔡榮聰
22.與苦難同行：這些年病人教會我的事 — 郭漢崇
23.這樣吃，全身疼痛都消失 — 尼爾‧柏納德
24.丹麥式幸福工作法 — 針貝有佳
25.The Hard Thing About Hard Things — Ben Horowitz　　　　　　　　　                      

不滿李貞秀！　鄭運鵬：講什麼憲法解釋都是狗屁、憲法沒有中國2字

不滿李貞秀！　鄭運鵬：講什麼憲法解釋都是狗屁、憲法沒有中國2字

民眾黨新任6位立委3日宣誓就職，首位陸配立委李貞秀正式進入立法院，針對國籍問題，李貞秀拿出「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調去年已親自到大陸辦理相關手續，但不被當地公安局接受。對此，前立委鄭運鵬今（4日）開轟，中華民國立法院不能接受擁有美國的雙重國籍，更何況是中華人民共和國國籍，中華人民共和國的成立，就是要推翻中華民國的存在，講什麼憲法解釋都是狗屁，中華民國憲法裡面也沒有「中國」這兩個字。

直擊／尷尬！王世堅陪小雞登記後快閃　高嘉瑜苦等不著：堅哥呢？

直擊／尷尬！王世堅陪小雞登記後快閃　高嘉瑜苦等不著：堅哥呢？

全教產轟賴清德「好老師不如好書」侮辱　綠支持者灌爆：造謠爛老師

全教產轟賴清德「好老師不如好書」侮辱　綠支持者灌爆：造謠爛老師

「吸票機」高嘉瑜回鍋選議員　王世堅籲識大體：要選就選台北市長

「吸票機」高嘉瑜回鍋選議員　王世堅籲識大體：要選就選台北市長

民進黨最小派系「堅系」終於擴編！　王世堅帶3子弟兵登記選議員

民進黨最小派系「堅系」終於擴編！　王世堅帶3子弟兵登記選議員

蕭美琴書單台北國際書展戰貓書單副總統民進黨島鏈有事

