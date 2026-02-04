北京男子喝酒後返家猝死　同桌「集體」被告上法院原因曝光

▲酒局散場義務未了！北京一中院法官示警：強行勸酒與放任醉駕恐負法律責任。（示意圖／免費圖庫PEXELS）

記者任以芳／綜合報導

春節連假將至，熱情聚會若演變成強行勸酒，恐將背負法律責任。北京第一中級人民法院近日特別針對酒局安全發布共飲擔責的「四大雷區」。其中，同桌者因過量飲酒失去自救能力，其他共飲人即負有法定的照顧與救助義務，若放任醉酒者獨自返家或縱容酒駕，可能面臨法院判賠甚至刑事追訴。

《北京晚報》報導，北京一中院分享「首個」案例極具警示意義。余某與好友聚餐時，江某在明知其患有「三高」不宜飲酒的情況下仍多次勸酒，王某甚至兩次舉杯強行灌酒。余某醉後返家不幸於深夜猝逝。

法院審理後認定，強行灌酒的王某與勸酒的江某需承擔重賠責任；至於同桌的吳某、孫某因見狀未有效制止，也需按過失程度承擔次要責任。法官指出，聚會召集者若未盡安全照顧義務，同樣難辭其咎。

除了席間勸酒，散場後的「照料缺失」是第二大雷區。陸某受錢某邀約聚餐，醉後卻被放任獨自騎乘電動腳踏車回家，途中不幸撞樹身亡。

法院判決認為，雖然陸某對自身健康負有主要注意義務，但錢某作為組織者與同飲者，未將醉酒同伴安全護送回家，存在明顯過錯，必須賠償陸某家屬的經濟損失。法官強調，酒局散場並非義務終點，務必確保同伴得到照料。

第三項雷區：縱容酒駕害人害己。呂某駕車與李某共飲白酒後，李某不但未勸阻呂某駕車，甚至還搭乘其便車回家。呂某隨後在返家途中發生事故受傷。

法院裁定，共同飲酒人勸阻酒後駕車是法定義務，李某因未盡阻攔義務且搭乘酒駕車輛，被判處承擔10%的賠償責任。法官建議，發現親友欲酒駕時應代叫計程車或聯繫家屬，切勿心存僥倖。

最後一項雷區則是性質惡劣的「借酒敲詐」。吳某、季某某等人為了牟取不法利益，竟商定約熟人吃飯並惡意「勸酒」，誘使被害人酒後駕車，隨後製造假車禍索要錢財。法院最終認定吳某犯下敲詐勒索罪，判處有期徒刑2年並處罰金。

北京一中院法官指出，這四大雷區反映出酒桌文化的法律底線，春節期間若遇醉酒同伴，應主動通知其家屬或護送入戶，絕不可將神志不清者單獨留在公共場所，以免讓原本溫馨的團圓聚會演變成悲劇與長年的法律訴訟。