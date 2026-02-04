　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市勞工局新春團拜　境外生感受台灣年味直呼好溫暖

▲台南市勞工局攜手台南市美容業職業工會走進麻豆新樓護理之家義剪，讓長者換上新造型，開心迎接農曆新年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局舉辦境外生新春團拜活動，致贈紅包與年節零食，讓境外生在臺南感受濃濃年味與城市溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆新年期間，為讓在臺南就學、實習的境外生感受臺灣傳統年節文化與人情溫度，台南市長黃偉哲指示市府勞工局，於4日偕同內政部移民署、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局，並邀請崑山科技大學派員代表，前往廣和科技股份有限公司辦理「境外生訪視關懷服務—新春團拜」活動，陪伴境外生一同迎接新年，現場洋溢濃厚年節氣氛。

▲台南市勞工局攜手台南市美容業職業工會走進麻豆新樓護理之家義剪，讓長者換上新造型，開心迎接農曆新年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動中，由勞工局長王鑫基代表市長黃偉哲，親自向境外生發送新春小紅包，祝福新的一年平安順利、好運連連，學生們也直呼「在臺南過年很溫暖！」。現場同時準備象徵吉祥寓意的年節零食，包括被稱為「天公豆」的生仁糖，象徵福氣與好運，以及外型如碎銀、寓意財源廣進的瓜子，讓境外生在品嚐年味之餘，也更深入認識臺灣年節文化。

王鑫基表示，隨著臺灣勞動力人口逐漸老化，境外生在臺就學並逐步進入職場，已成為我國勞動市場的重要新生力量。勞工局持續推動「境外生訪視關懷服務」，主動走入校園與企業，了解學生在學習、生活與工作上的實際狀況，並即時提供協助，確保其在學期間與畢業後的勞動權益。

王鑫基也指出，此次首度結合國科會南部科學園區管理局共同參與關懷行動，透過跨機關合作，攜手打造更友善、安全的實習與就業環境，落實市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，讓在臺南求學與工作的外國朋友，也能感受到城市的溫暖。該項服務推動至今，已累計關懷超過6,400名境外生。

▲台南市勞工局攜手台南市美容業職業工會走進麻豆新樓護理之家義剪，讓長者換上新造型，開心迎接農曆新年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

廣和科技股份有限公司董事長康裕成表示，感謝勞工局與移民署主動到企業訪視關懷，目前公司聘有40名境外生實習及工讀，學生態度認真、表現優異，公司也十分重視其照顧與安全，除安排專車接送上下班並全額負擔費用外，亦致力營造安心、友善的工作環境。此次訪視也再次提醒企業與學生相關法令事項，有助於保障境外生權益。

▲台南市勞工局攜手台南市美容業職業工會走進麻豆新樓護理之家義剪，讓長者換上新造型，開心迎接農曆新年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

移民署則提醒，為防範非洲豬瘟，切勿自行攜帶或請親友自國外寄送含肉類產品來臺，違者初犯即處新台幣20萬元罰鍰；同時呼籲境外生妥善保管個人資料，避免簽署不明文件或交付重要證件，並勿申辦或轉讓預付卡，以免遭詐騙集團利用，影響自身權益。

▲台南市勞工局攜手台南市美容業職業工會走進麻豆新樓護理之家義剪，讓長者換上新造型，開心迎接農曆新年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局補充，雇主聘僱境外生時，應確實查驗並留存學生證、居留證及勞動部核發之工作許可函，三者缺一不可，並留意證件效期；另非寒暑假期間，每週工時不得超過20小時。如有相關聘僱疑問，可洽詢台南市政府勞工局（永華市政中心林先生，電話06-2936983；民治市政中心蔡小姐，電話06-6377251）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鬆綁！陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金馬遊
長輩過年紅包「要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情
22歲女遭「纜車吊掛」慘死日本滑雪場　細節曝光
馬如龍49歲兒猝逝！　妻姊摟9歲女兒哀痛現身
來台採訪具俊曄全哭了！「第一次見到這種愛情，太難以置信」
孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！　3萬元包包放桌上
空軍戰鬥機聯隊爆貪污！　名錶、性招待全都要

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆體育「月月有亮點」啟動　謝國樑：打造海洋運動城市

基隆木工班巧手再生廢家具　邱佩琳率隊贈弱勢迎新年

全民瘋瘦瘦針減重！南投衛生局：出國代購或未申請攜入恐觸法

首推雙主燈！南投燈會2/14至3/8日登場　九九峰氦氣球加持吸人氣

馬年迎春！　書法名家齊聚朴子醫院揮毫送暖

中華醫大攜手新營醫院簽MOU　共培醫護人才推動智慧照護

嘉義中小學「因應全中運」提前開學　警局加強護童勤務

雨衣大盜搶銀行？防搶演練啦　竹崎警雞爪釘攔車逮嫌

台南市勞工局新春團拜　境外生感受台灣年味直呼好溫暖

新年換新造型迎好年　台南市勞工局攜美容工會為長者義剪

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

基隆體育「月月有亮點」啟動　謝國樑：打造海洋運動城市

基隆木工班巧手再生廢家具　邱佩琳率隊贈弱勢迎新年

全民瘋瘦瘦針減重！南投衛生局：出國代購或未申請攜入恐觸法

首推雙主燈！南投燈會2/14至3/8日登場　九九峰氦氣球加持吸人氣

馬年迎春！　書法名家齊聚朴子醫院揮毫送暖

中華醫大攜手新營醫院簽MOU　共培醫護人才推動智慧照護

嘉義中小學「因應全中運」提前開學　警局加強護童勤務

雨衣大盜搶銀行？防搶演練啦　竹崎警雞爪釘攔車逮嫌

台南市勞工局新春團拜　境外生感受台灣年味直呼好溫暖

新年換新造型迎好年　台南市勞工局攜美容工會為長者義剪

基隆體育「月月有亮點」啟動　謝國樑：打造海洋運動城市

賴清德嗆國共論壇二次西進　鄭麗文酸：我去華府你要如何反應？

綠衫軍「神奇的一手」！　白魔獸弗塞維奇交易入隊還省6.3億薪資

為什麼爬到「台北101」高處突然放雙手？　霍諾德笑答：耍帥嘛！

高雄預售豪宅驚見0交易！　「國城定潮」1.1億稱霸

快訊／國共論壇剛落幕「陸客要來了！」　陸文旅部：近期恢復上海居民赴金馬

快訊／2026布局倒數　民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復力拼連任

日本隊WBC最後一人確定就是吉田正尚！30人名單共9名大聯盟球員

慧洋自結1月每股稅前盈餘0.10元　春節前運價仍有撐、今年審慎樂觀

東典今起處置強勢收漲停！　獲利提前開獎「轉虧為盈」

陶晶瑩曝大S雕像落成現場　小S.蔡康永「狂講地獄哏」

地方熱門新聞

足療師抓狂追砍路人　黃偉哲公布影片

黃偉哲第一時間到院探視

金門港旅運中心試營運　場站外禁推車

台電金門志工陪80位長者採買年貨

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

玖壹壹跨界冷凍食品　聯名老字號推「台味」

草商校友吳德龍亞洲技能競賽奪金

國民黨與獅子會攜手　桃園復興區寒冬送暖

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

鹿谷農民診所深耕30餘年轉型竹山秀傳鹿谷院區

台南金華路隨機傷人警即時制伏黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

桃園榮家點燈迎新春　老幼牽手歡樂互送祝福

板橋江翠社宅130戶開箱　侯友宜：照顧弱勢及婚育家庭

更多熱門

相關新聞

新年換新造型迎好年台南市勞工局攜美容工會為長者義剪

新年換新造型迎好年台南市勞工局攜美容工會為長者義剪

農曆春節將近，為讓長者在溫暖關懷中迎接嶄新一年，台南市勞工局4日攜手台南市美容業職業工會，走進麻豆新樓護理之家舉辦義剪活動，多位專業美髮師化身義剪志工，細心為長者修剪頭髮，讓爺爺奶奶們精神煥發、笑容滿面，提前感受過年的喜悅與溫度。

台南金華路隨機傷人警即時制伏黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

台南金華路隨機傷人警即時制伏黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

烏拉圭稱「台灣是中國不可分割一部分」　外交部批：嚴重扭曲事實

烏拉圭稱「台灣是中國不可分割一部分」　外交部批：嚴重扭曲事實

足療師隨機砍人！勇警還原「大外割」制伏過程

足療師隨機砍人！勇警還原「大外割」制伏過程

中國駭客組織全球最多　瘋狂攻擊滲透台灣

中國駭客組織全球最多　瘋狂攻擊滲透台灣

關鍵字：

台南勞工局新春團拜境外生台灣年味

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面