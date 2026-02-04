台南市勞工局新春團拜　境外生感受台灣年味直呼好溫暖

▲台南市勞工局舉辦境外生新春團拜活動，致贈紅包與年節零食，讓境外生在臺南感受濃濃年味與城市溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆新年期間，為讓在臺南就學、實習的境外生感受臺灣傳統年節文化與人情溫度，台南市長黃偉哲指示市府勞工局，於4日偕同內政部移民署、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局，並邀請崑山科技大學派員代表，前往廣和科技股份有限公司辦理「境外生訪視關懷服務—新春團拜」活動，陪伴境外生一同迎接新年，現場洋溢濃厚年節氣氛。

活動中，由勞工局長王鑫基代表市長黃偉哲，親自向境外生發送新春小紅包，祝福新的一年平安順利、好運連連，學生們也直呼「在臺南過年很溫暖！」。現場同時準備象徵吉祥寓意的年節零食，包括被稱為「天公豆」的生仁糖，象徵福氣與好運，以及外型如碎銀、寓意財源廣進的瓜子，讓境外生在品嚐年味之餘，也更深入認識臺灣年節文化。

王鑫基表示，隨著臺灣勞動力人口逐漸老化，境外生在臺就學並逐步進入職場，已成為我國勞動市場的重要新生力量。勞工局持續推動「境外生訪視關懷服務」，主動走入校園與企業，了解學生在學習、生活與工作上的實際狀況，並即時提供協助，確保其在學期間與畢業後的勞動權益。

王鑫基也指出，此次首度結合國科會南部科學園區管理局共同參與關懷行動，透過跨機關合作，攜手打造更友善、安全的實習與就業環境，落實市長黃偉哲「希望家園」的施政理念，讓在臺南求學與工作的外國朋友，也能感受到城市的溫暖。該項服務推動至今，已累計關懷超過6,400名境外生。

廣和科技股份有限公司董事長康裕成表示，感謝勞工局與移民署主動到企業訪視關懷，目前公司聘有40名境外生實習及工讀，學生態度認真、表現優異，公司也十分重視其照顧與安全，除安排專車接送上下班並全額負擔費用外，亦致力營造安心、友善的工作環境。此次訪視也再次提醒企業與學生相關法令事項，有助於保障境外生權益。

移民署則提醒，為防範非洲豬瘟，切勿自行攜帶或請親友自國外寄送含肉類產品來臺，違者初犯即處新台幣20萬元罰鍰；同時呼籲境外生妥善保管個人資料，避免簽署不明文件或交付重要證件，並勿申辦或轉讓預付卡，以免遭詐騙集團利用，影響自身權益。

勞工局補充，雇主聘僱境外生時，應確實查驗並留存學生證、居留證及勞動部核發之工作許可函，三者缺一不可，並留意證件效期；另非寒暑假期間，每週工時不得超過20小時。如有相關聘僱疑問，可洽詢台南市政府勞工局（永華市政中心林先生，電話06-2936983；民治市政中心蔡小姐，電話06-6377251）。