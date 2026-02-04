　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

繼父是狼！高中女兒犧牲自己留「帶精套」當證據　算自願判無罪

▲▼性侵、性騷、性暴力、少女。（圖／CFP）

▲台中一名少女被繼父長期強迫口交，少女為了留存證據，犧牲自己發生性關係，法院認定是自願判無罪。（圖／CFP）

記者許權毅／台中報導

台中一名繼父長期逼就讀高中的繼女幫自己口交，甚至出言「快點幫我用，敢講就打妳！」變態繼父更準備性感內衣、跳蛋等情趣用品，少女為了保存證據，跟同學預告今晚2人可能會性交，會保存帶有精子的保險套，法院認定該部分無法認定是違反少女意願，判無罪，僅就逼迫口交犯行判4年6月。

少女長期遭逼口交　暴力威脅

檢警調查，少女稱自從小六就曾被繼父逼迫口交，2024年、升高中二年級時，繼父以兇惡口吻說：「快點幫我用」導致少女心生畏懼，被強行壓頭逼迫口交得逞。

少女還說，繼父要自己不能說出去，否則就慘了，會暴力威脅，每次都會叫自己去他房間，「要我乖乖聽話，前面會抵抗，後來就慢慢不抵抗了，因為知道會被打」。

少女曾跟2名要好同學透露此事，但不敢跟老師、媽媽說，因為少女曾跟媽媽談及類似話題，被回「別亂想，妳不會遇到這種事」，2名同學則要少女到警察局報案。

變態繼父否認強迫　喊他願意的

繼父坦承有叫少女進行口交，但辯稱是少女自願幫忙，沒有強迫，且事發地點是家中的開放空間，少女媽媽也會去看自己在做什麼，認為少女前後供述不一，不能認定強制性交犯行，僅認利用權勢性交罪。

不只如此，少女還說在高二上學期時，曾遭繼父逼迫穿上情趣服裝，使用按摩棒與生殖器強制性交得逞。去年3月23日晚間，又為了取得證據，隱忍與繼父再次發生性關係，過程中還導致脖子遭抓傷。

繼父否認要求女兒穿情趣服裝，還說3月23日那一次，是女兒自己願意發生性關係，若有違反意願，大可直接把對話紀錄拿給老師或警察看，何必要刪除。

少女想拿證據　竟被認定是自願

法院勘驗少女跟同學在事發前對話，發現少女說「我要告他性侵未成年，我會拿他的保險套跟精子，本來想等清明節回去再說，但我不想等了，我之前有跟你們說被他性侵，要再犧牲一次，不然我也沒證據，今天犧牲最後一次。」

少女還跟生父說：「爸爸我有證據可以讓我保證回去，你明天可以來學校載我嗎？先不能跟你講什麼事，我怕你氣炸了，明天約好了。」

繼父一罪判4年半　一罪判無罪

法院認為，少女似乎非常確定當晚會跟繼父發生性行為，事前跟同學告知會拿取保險套與精子，要犧牲自己，並跟生父約定要碰面。無法排除少女是為了取得證據，自願跟繼父發生性關係，無從推論2人該次性關係，是違反少女意思。

法院認定，繼父逼迫少女口交犯行明確，依對未成年人強制性交罪，判處4年6月；至於與少女發生性行為部分，則判決無罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鬆綁！陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金馬遊
長輩過年紅包「要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情
22歲女遭「纜車吊掛」慘死日本滑雪場　細節曝光
馬如龍49歲兒猝逝！　妻姊摟9歲女兒哀痛現身
來台採訪具俊曄全哭了！「第一次見到這種愛情，太難以置信」
孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！　3萬元包包放桌上
空軍戰鬥機聯隊爆貪污！　名錶、性招待全都要

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

搶劫畫面曝！57歲女墜入戀愛詐騙　歹徒抓700萬錢袋「撞柱狂奔」

馬如龍49歲兒猝逝！妻姊摟9歲女兒哀痛現身...悲赴殯儀館相驗

美濃大峽谷盜採起訴12人　陳其邁要求清除土方！不處理扣財產

小擦撞變全武行！桃園2騎士馬路上扭打　年輕的被揪酒駕

搶銀樓畫面曝！2年輕人洗劫97萬金條　豬隊友遭反鎖當場被逮

空軍戰鬥機聯隊爆貪污！名錶、性招待全都要　洩招標資料4人判刑

繼父是狼！高中女兒犧牲自己留「帶精套」當證據　算自願判無罪

不是只追錢！喝提神飲料騎車拒酒測遭罰18萬　士林分署轉介戒酒

北市婦1月才交百萬投資虛幣　2月加碼7百萬被搶...詐團黑吃黑？

獨／高雄女裸屍詭握睡衣！親友悲曝曾遭家暴...同居男友瞬間失聯

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

搶劫畫面曝！57歲女墜入戀愛詐騙　歹徒抓700萬錢袋「撞柱狂奔」

馬如龍49歲兒猝逝！妻姊摟9歲女兒哀痛現身...悲赴殯儀館相驗

美濃大峽谷盜採起訴12人　陳其邁要求清除土方！不處理扣財產

小擦撞變全武行！桃園2騎士馬路上扭打　年輕的被揪酒駕

搶銀樓畫面曝！2年輕人洗劫97萬金條　豬隊友遭反鎖當場被逮

空軍戰鬥機聯隊爆貪污！名錶、性招待全都要　洩招標資料4人判刑

繼父是狼！高中女兒犧牲自己留「帶精套」當證據　算自願判無罪

不是只追錢！喝提神飲料騎車拒酒測遭罰18萬　士林分署轉介戒酒

北市婦1月才交百萬投資虛幣　2月加碼7百萬被搶...詐團黑吃黑？

獨／高雄女裸屍詭握睡衣！親友悲曝曾遭家暴...同居男友瞬間失聯

基隆體育「月月有亮點」啟動　謝國樑：打造海洋運動城市

賴清德嗆國共論壇二次西進　鄭麗文酸：我去華府你要如何反應？

綠衫軍「神奇的一手」！　白魔獸弗塞維奇交易入隊還省6.3億薪資

為什麼爬到「台北101」高處突然放雙手？　霍諾德笑答：耍帥嘛！

高雄預售豪宅驚見0交易！　「國城定潮」1.1億稱霸

快訊／國共論壇剛落幕「陸客要來了！」　陸文旅部：近期恢復上海居民赴金馬

快訊／2026布局倒數　民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復力拼連任

日本隊WBC最後一人確定就是吉田正尚！30人名單共9名大聯盟球員

慧洋自結1月每股稅前盈餘0.10元　春節前運價仍有撐、今年審慎樂觀

東典今起處置強勢收漲停！　獲利提前開獎「轉虧為盈」

【武士刀當街亮出】騎士拒檢威嚇警察　驚險瞬間曝光

社會熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

獨／高雄地下室驚見裸女　陳屍汽車升降平台

即／南苗市場隨機殺人現場曝！警頭遭砍血流滿面

快訊／南苗市場兇嫌砍警「胸口中彈」送醫畫面曝光！

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

獨／網紅愛店秘境餐廳　838坪違建恐遭剷平

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍：打到我了啦

即／北市女捧700萬現金面交　劫匪當街飛車搶走

更多熱門

相關新聞

男客機上性侵犯16歲少女　機長霸氣折返航班

男客機上性侵犯16歲少女　機長霸氣折返航班

愛爾蘭航空公司(Aer Lingus)一架飛往美國波士頓的航班發生性侵事件，一名男乘客被控在航程中不當觸摸坐在身旁的16歲少女，誇張事件導致機長調轉原訂前往波士頓的客機，折返回香農機場(Shannon airport)。

數學師交往國中妹舔胸遭判刑

數學師交往國中妹舔胸遭判刑

車左轉掉出50萬鈔票　10萬後事錢不見了

車左轉掉出50萬鈔票　10萬後事錢不見了

馬斯克找淫魔登極樂島　女兒首證實

馬斯克找淫魔登極樂島　女兒首證實

藍台中人選未定基層焦慮　江啟臣：與楊瓊瓔是不同階段的同行者

藍台中人選未定基層焦慮　江啟臣：與楊瓊瓔是不同階段的同行者

關鍵字：

台中繼父口交高中生性侵強姦女兒

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面