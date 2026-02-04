繼父是狼！高中女兒犧牲自己留「帶精套」當證據　算自願判無罪

▲台中一名少女被繼父長期強迫口交，少女為了留存證據，犧牲自己發生性關係，法院認定是自願判無罪。（圖／CFP）



記者許權毅／台中報導

台中一名繼父長期逼就讀高中的繼女幫自己口交，甚至出言「快點幫我用，敢講就打妳！」變態繼父更準備性感內衣、跳蛋等情趣用品，少女為了保存證據，跟同學預告今晚2人可能會性交，會保存帶有精子的保險套，法院認定該部分無法認定是違反少女意願，判無罪，僅就逼迫口交犯行判4年6月。

少女長期遭逼口交 暴力威脅

檢警調查，少女稱自從小六就曾被繼父逼迫口交，2024年、升高中二年級時，繼父以兇惡口吻說：「快點幫我用」導致少女心生畏懼，被強行壓頭逼迫口交得逞。

少女還說，繼父要自己不能說出去，否則就慘了，會暴力威脅，每次都會叫自己去他房間，「要我乖乖聽話，前面會抵抗，後來就慢慢不抵抗了，因為知道會被打」。

少女曾跟2名要好同學透露此事，但不敢跟老師、媽媽說，因為少女曾跟媽媽談及類似話題，被回「別亂想，妳不會遇到這種事」，2名同學則要少女到警察局報案。

變態繼父否認強迫 喊他願意的

繼父坦承有叫少女進行口交，但辯稱是少女自願幫忙，沒有強迫，且事發地點是家中的開放空間，少女媽媽也會去看自己在做什麼，認為少女前後供述不一，不能認定強制性交犯行，僅認利用權勢性交罪。

不只如此，少女還說在高二上學期時，曾遭繼父逼迫穿上情趣服裝，使用按摩棒與生殖器強制性交得逞。去年3月23日晚間，又為了取得證據，隱忍與繼父再次發生性關係，過程中還導致脖子遭抓傷。

繼父否認要求女兒穿情趣服裝，還說3月23日那一次，是女兒自己願意發生性關係，若有違反意願，大可直接把對話紀錄拿給老師或警察看，何必要刪除。

少女想拿證據 竟被認定是自願

法院勘驗少女跟同學在事發前對話，發現少女說「我要告他性侵未成年，我會拿他的保險套跟精子，本來想等清明節回去再說，但我不想等了，我之前有跟你們說被他性侵，要再犧牲一次，不然我也沒證據，今天犧牲最後一次。」

少女還跟生父說：「爸爸我有證據可以讓我保證回去，你明天可以來學校載我嗎？先不能跟你講什麼事，我怕你氣炸了，明天約好了。」

繼父一罪判4年半 一罪判無罪

法院認為，少女似乎非常確定當晚會跟繼父發生性行為，事前跟同學告知會拿取保險套與精子，要犧牲自己，並跟生父約定要碰面。無法排除少女是為了取得證據，自願跟繼父發生性關係，無從推論2人該次性關係，是違反少女意思。

法院認定，繼父逼迫少女口交犯行明確，依對未成年人強制性交罪，判處4年6月；至於與少女發生性行為部分，則判決無罪。