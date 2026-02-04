　
    • 　
>
地方 地方焦點

首推雙主燈！南投燈會2/14至3/8日登場　九九峰氦氣球加持吸人氣

▲2026南投燈會將於2月14日開幕。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲2026南投燈會將於2月14日開幕。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

2026南投燈會將於2月14日登場，縣府今天公布今年亮點，包含首度推出的「雙主燈」呼應馬年奔馳意象、以南投風景融合馬戲意象與大型童趣装置的「幻影馬戲園」燈區、日本人氣IP「反應過激的猫」聯名合作、金曲原民歌后姑慕‧巴紹等星光熠熠的強檔卡司，與旅遊住宿消費送紀念幣等豐富活動。

南投縣副縣長王瑞德今天率領縣府團隊召開記者會，提前公開天際視角主燈《凌光之翼》，以展翼飛馬結合大型齒輪機械結構，猶如「變形金鋼馬」，將於燈會期間定時展演，隨音樂節奏轉動、帶動飛馬展翅奔騰；另一座地面主燈《飛馳樂園》則由2014年台灣燈會主燈重新詮釋設計，塑造成童話般的夢幻獨角獸形象，形成天地交織的雙主場視覺震撼。

▲2026南投燈會2/14盛大開幕，「雙主燈+幻影馬戲團」震撼亮相，九九峰氦氣球樂園隆重登場。（圖／記者高堂堯攝）

▲2026南投燈會2/14盛大開幕，「雙主燈+幻影馬戲團」震撼亮相，九九峰氦氣球樂園隆重登場。（圖／記者高堂堯攝）

人氣角色白貓「吾輩」與黑貓「探戈」今也現身，與王瑞德共同挑戰可愛表的「三連拍」，正式宣告燈會開幕倒數啟動，今年的燈會主題曲《Sapah 家》則邀請金曲獎最佳原住民語歌手Kumu Basaw(姑慕巴紹)於今天首度公開獻唱。

▲2026南投燈會2/14盛大開幕，「雙主燈+幻影馬戲團」震撼亮相，九九峰氦氣球樂園隆重登場。（圖／記者高堂堯攝）

縣府指出，今年最受矚目的户外新景點「九九峰氦氣球樂園」也將於2月11日舉辦啟用典禮與升空儀式，並於2月5日中午12時起，開放南投縣民(名額700人)及草屯鎮居(名額1000人)於九九峰氦氣球樂園官網預約2月12日至14日免費入園體驗，另於2月12日中午12時起，開放全國遊客上網預約2月17日至3月8日入園，規劃每日2000人及氦氣球搭乘600人，讓遊客從150公尺高空俯瞰九九峰壯麗山景。

▲2026南投燈會2/14盛大開幕，「雙主燈+幻影馬戲團」震撼亮相，九九峰氦氣球樂園隆重登場。（圖／記者高堂堯攝）

本次燈會共規劃11個主題燈區，其中「幻影馬戲園燈區」將延續去年「流光藝彩燈區」榮獲兩項國際設計大獎的成功經驗，與三位藝術家王振瑋、張育嘉、浮游人及動畫師邱智群跨界合作，打造「喵喵獸」、「幻獸馬戲團」、「幻森林」等作品，營造童趣且充滿想像力的奇幻空間，展區內結合影像装置與互動遊戲,並設有旋轉木馬、摩天輪、海盜船及氣球廊道等遊具；今年另攜手日本超人氣IP「反應過激的猫」規劃專屬大型燈區，首度推出充氣迷宮燈組，以及13組融合南投十三鄉鎮與十二生肖造型的大型燈組。

縣府指出，數位集章換聯名紀念品活動也將於燈會期間同步啟動，在完成不同數量的集章後，出示於燈會期間在南投的合法旅宿住宿及南投境內購物消費滿額證明，即可兌換「反應過激的貓」聯名紀念幣單、雙幣套組，每天限量兌把握機會；每晚6點30分，燈區將發送小提燈號碼牌，遊客可換取馬年小提燈。

縣府表示，回顧去年南投燈會22天展期，創造超過39億元的觀光產值，並累計吸引近560萬人次參觀，今年更預期可吸引接近600萬人次到訪、創造約40億元的觀光產值；更多活動資訊請上南投燈會官方網站、南投旅遊網查詢，或關注樂旅南投Facebook。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【武士刀當街亮出】騎士拒檢威嚇警察　驚險瞬間曝光

又有韓團即將來台！Prada 於台北信義區揭幕全新微風南山專門店，為慶祝開幕，特別邀請品牌大使超人氣男團 ENHYPEN 驚喜來台出席，將於2月5日舉行盛大活動，全員們預計在星光背板時間17:30正式亮相，引爆粉絲期待。

南投燈會西洋情人節開幕雙主燈幻影馬戲團反應過激的猫九九峰氦氣球樂園姑慕巴紹

