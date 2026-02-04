　
寒冬送暖物資驚見「過期8年白米」業者喊冤曝真相　衛生局開罰

▲▼高雄市衛生局前往農產銷售中心稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局前往農產銷售中心稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

桃園區公所媒合慈善團體捐贈物資，上月31日舉辦寒冬送暖活動，卻有中低收入戶收到過期將近8年的白米。由於白米業者位於高雄，高雄市衛生局昨（3）日前往倉庫稽查，現場未查獲過期白米，業者則提供進貨單據，表示誤用標示有效日期2018年的樣品袋，衛生局將《食安法》第28條，裁罰4萬元以上400萬元以下罰鍰。

這起爭議源自於桃園市議員黃瓊慧接獲的投訴，黃瓊慧表示，桃市府媒合慈善團體捐贈物資，已幫助1583戶弱勢家庭，這原本是立意良善，但受贈民眾卻收到已經過期8年白米，曾詢問負責發放的桃園區公所，他們的回覆居然是這包白米並沒有過期、是上面的日期印錯、民眾可以安心吃，這種搪塞式回覆真的讓人無法接受，因為包裝上還有稻米生產期別，說印錯真的太牽強。

▲黃瓊慧接獲投訴，愛心米竟過期8年。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

▲黃瓊慧接獲投訴，愛心米竟過期8年。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

桃園區公所則表示，向提供方查核為標示錯誤，為保障民眾權益與食品安全，公所已經主動通知當日所有領取物資之民眾，如有領取到效期標示錯誤之白米，請攜帶標示錯誤產品至公所辦理更換。

由於這批白米販售地點位於高雄，高雄市衛生局3日接獲桃園市衛生局通知，該批白米有食品安全疑慮，便前往農產銷售公司稽查，不過稽查人員於現場架上及倉庫沒有發現逾期米。

▲▼高雄市衛生局前往農產銷售中心稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲業者提供進貨單據，並表示印製有效日期為疏失。（圖／記者許宥孺翻攝）

業者則向稽查人員表示，公司販售的米約1周進貨1次，到貨後進行包裝及標示日期，該批米來源為花蓮縣所轄農會，並提供進貨單據備查，此次疏失為其公司誤用標示有效日期2018的樣品袋所致，已發更正公告並寄送正確標示產品更換。

衛生局表示，將依據《食品安全衛生管理法》第28條規定裁罰4萬元以上400萬元以下罰鍰。

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

獨／高雄女裸屍詭握睡衣　同居男友瞬間失聯

獨／高雄女裸屍詭握睡衣　同居男友瞬間失聯

高雄市今（4日）凌晨1時許發生一起死亡案件，一名女子被發現陳屍在一棟大樓地下室的機械車位升降平台上。據了解，大樓管理員當時聽見地下室傳出巨大撞擊聲響，隨即外出查看，赫然發現升降平台內躺著一名女子，已明顯失去生命跡象，立即通報警方到場處理。

即／高雄驚傳銀樓搶案　2匪搭檔秒劫97萬金條

即／高雄驚傳銀樓搶案　2匪搭檔秒劫97萬金條

大統五福店清櫃駁熄燈　百貨派秘密出手19坪地引聯想

大統五福店清櫃駁熄燈　百貨派秘密出手19坪地引聯想

被黃國昌說選贏高雄相當難　柯志恩認：他跟柯P站台才有機會打贏

被黃國昌說選贏高雄相當難　柯志恩認：他跟柯P站台才有機會打贏

高雄「排毒一條街」深夜炸街擾民！住戶崩潰

高雄「排毒一條街」深夜炸街擾民！住戶崩潰

