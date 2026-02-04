　
社會 社會焦點 保障人權

空軍戰鬥機聯隊爆貪污！名錶、性招待全都要　洩招標資料4人判刑

空軍清泉崗基地 圖：翻攝台中觀光旅遊網

▲空軍清泉崗基地。（資料圖／翻攝自台中觀光旅遊網）

記者唐詠絮／彰化報導

駐防台中清泉崗機場的「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」後勤官員，被控在辦理營區太陽光電標租案時，長期接受仲介與廠商賄賂，從現金、名錶到接受招待喝花酒、性招待來者不拒。更離譜的是，其中人員還在自己經辦的採購案中，圖利自己人頭開設的公司。法院日前審結，對涉案的4名軍職與聘雇人員最重判處應合併執行13年徒刑。

2022年間，空軍第三戰術戰鬥機聯隊計畫將營區閒置空間標租出去，興建太陽能光電設備以賺取回饋金，許姓後勤科長指派陳姓士官長與已退役轉任雇員的葉姓中校負責，三人卻與陳姓仲介掛勾，由陳姓仲介對外招攬廠商，並洩露軍方內部資訊，讓黃姓綠能廠商取得不公平優勢。

為了換取護航，陳姓仲介不但送上現金賄款，還贈送名牌手錶，更三不五時招待許、葉、陳三人到有女陪侍的餐廳、招待所飲宴作樂。葉員與陳姓士官長甚至接受性交易服務。法官發現，許科長明知事成後可以分到200萬元，卻默許一切，甚至利用職權放行廠商違規進入營區場勘。

▲▼彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲空軍集體貪瀆，彰化地方法院重判。（圖／記者唐詠絮攝）

這起弊案因遭檢舉而暫時中止，但仲介和廠商並未死心，他們透過軍中人脈，讓聯隊在112年7月重啟另一波光電標租案，並改由蔡少校參謀官承辦。此時許男已退伍轉任雇員，竟搖身一變成為「白手套」，居中牽線。

陳姓仲介與黃姓廠商多次邀請許、蔡兩人到汽車旅館飲宴，並由許男向蔡少校傳話，承諾若讓指定廠商得標，兩人可共分200萬元賄款。蔡男答應後，便提供標案內部資料，幫助廠商規劃投標內容。所幸後來指定廠商覺得有異退出，才未讓其得逞。

食髓知味 承辦人竟開公司「自己標、自己審」

除了光電案，葉與陳姓士官長還把腦筋動到其他業務上。兩人負責辦理「航空噪音補助人力委外採購案」，竟違反利益迴避原則，偷偷以親友名義成立「眾緣公司」，自己當起實質老闆。葉員在2022年的採購案中隱匿身分，讓不知情的同事把標案決標給自己的公司。

更誇張的是，後來陳姓士官長也讓妻子入股同一家公司，兩人在113年的續約採購案中再度隱瞞，由陳員自己經辦招標、審查、撥款，一路護航「公司」得標拿錢，形同「球員兼裁判」，嚴重侵蝕公帑。

否認犯行刑度更重

全案移送法辦後，彰化地院將葉男判處應執行有期徒刑13年，褫奪公權5年；許男應執行有期徒刑11年8月，褫奪公權5年；陳姓士官長應執行有期徒刑8年6月，褫奪公權4年；蔡姓少校：處有期徒刑8年，褫奪公權5年。

另外陳姓仲介應執行有期徒刑1年8月，褫奪公權2年；黃姓廠商應執行有期徒刑6月，得易科罰金，褫奪公權1年。

02/02 全台詐欺最新數據

459 1 9993 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／鬆綁！陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金馬遊
長輩過年紅包「要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情
22歲女遭「纜車吊掛」慘死日本滑雪場　細節曝光
馬如龍49歲兒猝逝！　妻姊摟9歲女兒哀痛現身
來台採訪具俊曄全哭了！「第一次見到這種愛情，太難以置信」
孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！　3萬元包包放桌上
空軍戰鬥機聯隊爆貪污！　名錶、性招待全都要

網美遊戲場1天2傷　溜滑梯骨折斷腳

網美遊戲場1天2傷　溜滑梯骨折斷腳

彰化八卦山標誌性景點「天空遊戲場」，以夢幻Tiffany藍和雲朵、灰面鷲鷹設計聞名，作為2025台灣設計展亮點，耗資6000萬、歷時半年打造，去年雙十連假風光開放。然而，這座被寄予厚望的親子遊憩空間，營運不久即傳出嚴重受傷事故。時隔115天，受傷民眾出面指控彰化縣政府處理消極，理賠態度反覆，最終僅願負擔醫療費的2成，迫使傷者走上漫長且艱難的國賠之路。

越南妻「地震太可怕」拒回台　夫心碎離婚

越南妻「地震太可怕」拒回台　夫心碎離婚

出獄半年狂偷38案！功德箱也照偷

出獄半年狂偷38案！功德箱也照偷

「謝家白宮」掀波！掌門人嘆：2人都太急了

「謝家白宮」掀波！掌門人嘆：2人都太急了

即／鹿港今尾牙夜「送肉粽」路線一次看

即／鹿港今尾牙夜「送肉粽」路線一次看

彰化空軍貪瀆喝花酒性招待貪汙

