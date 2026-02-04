綠新莊議員初選激烈5搶4　吳思瑤跨區力挺「子妹兵」

▲新北議員初選登記。（圖／吳奕萱辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨直轄市議員初選今（4日）開始領表登記，新北部分，新莊、土樹三鶯兩選區戰況激烈，預計成為新北唯二辦理初選民調區域。新莊區議員初選，除現任翁震州、林秉宥爭取連任，另有正國會系統陳岱吟、前議員陳科名辦公室主任翁昭仁及吳奕萱新人參選，預計是5搶4情形。民進黨政策會執行長吳思瑤今也陪同昔日國會辦公室主任、市議員參選人吳奕萱拜票行程。

根據民進黨中央公告，議員參選領表登記時間為2月4日至2月10日至各直轄市所屬黨部辦理，另外，登記後先行溝通協調，協調至2月13日截止。如無法達成協議，則辦理民調決定提名人選。調查時間為3月2日至4月10日。領表費100元，其他登記、民調與保證金費用總計50萬元。而新北市議員選舉中，民進黨將在11個選區提名34人，蘇系議員張維倩、彭一書、翁震州與新人戴翎育今搶頭香登記。

吳思瑤表示，她對助理的工作標準是行業內知名的嚴謹，不僅要懂政策、會服務，更要能「論述作戰」。吳奕萱過去擔任吳思瑤國會辦公室主任，是綠營中生代備受矚目的幕僚世代。在她擔任立法院黨團幹事長期間，吳奕萱也協助處理繁重的國會攻防與法案協調，這些年的國會磨練是真正的「魔鬼特訓」，無論是法案問政還是地方服務，吳奕萱早已具備「一上任就上手」的實力。

吳奕萱指出，感謝「恩師」吳思瑤今日特地陪同站路口、掃市場。過去十年歷練，讓她深知如何將複雜的政策轉化為對民眾有感的建設。她承諾會延續「思瑤魔鬼特訓班」精神，以最紮實的態度服務新莊鄉親，力拚通過初選，為新莊注入最強的新生代力量。