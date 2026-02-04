一家三口吃完貝里尼發燒腹瀉　新莊宏匯店今緊急停業消毒

▲貝里尼新莊宏匯店爆食安疑慮，今日停業清消。（圖／資料照／三澧企業提供)

記者黃士原／台北報導

知名餐廳「BELLINI Pasta Pasta」被爆食安疑慮！有網友在社群媒體PO文表示，上個月29日前往宏匯廣場店用餐，一家三口全得了急性腸胃炎，找尋當天用餐也同樣出現不適的民眾。對此，業者表示，該分店今日停業一天進行全面清潔消毒。

該名網友昨日在Threads上發文表示，上個月29日前往BELLINI Pasta Pasta用餐，但後來一家四口除了3個月大的嫩嬰，都因急性腸胃炎倒下了，出現發燒、腹痛、腹瀉現象，疑似是沙門氏菌造成，想尋找當天用餐民眾，有沒有同樣出現腸胃不適，貼文底下也有多位網友留言身體不舒服。

▲BELLINI Pasta Pasta聲明稿。（圖／取自BELLINI Pasta Pasta臉書）

對此，BELLINI Pasta Pasta今日發出聲明稿，針對近日部分顧客於新莊宏匯店用餐後出現身體不適，向顧客致上誠摯的歉意，目前公司已全力配合相關主管機關進行調查，以釐清實際發生原因。基於對顧客健康與食品安全的高度重視，該分店今日自主暫停營業一天，進行環境全面清潔與消毒，作為預防性處理措施。後續相關資訊將以主管機關正式公布內容為準。

宏匯廣場則表示，商場一向非常重視食品安全管理，除每日例行巡檢稽核外，每月亦委託第三方公正單位SGS進行館內餐飲品牌之抽樣檢驗，力求各項衛生與安全指標皆符合相關標準。這次將全力配合衛生局的調查，務求釐清問題根源並全面清消，也會持續與品牌方保持密切聯繫，全面檢視其作業流程，確保食安管理落實無虞，以保障消費者用餐品質與權益。