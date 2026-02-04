　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一家三口吃完貝里尼發燒腹瀉　新莊宏匯店今緊急停業消毒

▲貝里尼中和環球店1/30正式開幕。（圖／三澧企業提供)

▲貝里尼新莊宏匯店爆食安疑慮，今日停業清消。（圖／資料照／三澧企業提供)

記者黃士原／台北報導

知名餐廳「BELLINI Pasta Pasta」被爆食安疑慮！有網友在社群媒體PO文表示，上個月29日前往宏匯廣場店用餐，一家三口全得了急性腸胃炎，找尋當天用餐也同樣出現不適的民眾。對此，業者表示，該分店今日停業一天進行全面清潔消毒。

該名網友昨日在Threads上發文表示，上個月29日前往BELLINI Pasta Pasta用餐，但後來一家四口除了3個月大的嫩嬰，都因急性腸胃炎倒下了，出現發燒、腹痛、腹瀉現象，疑似是沙門氏菌造成，想尋找當天用餐民眾，有沒有同樣出現腸胃不適，貼文底下也有多位網友留言身體不舒服。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲BELLINI Pasta Pasta聲明稿。（圖／取自BELLINI Pasta Pasta臉書）

▲BELLINI Pasta Pasta聲明稿。（圖／取自BELLINI Pasta Pasta臉書）

對此，BELLINI Pasta Pasta今日發出聲明稿，針對近日部分顧客於新莊宏匯店用餐後出現身體不適，向顧客致上誠摯的歉意，目前公司已全力配合相關主管機關進行調查，以釐清實際發生原因。基於對顧客健康與食品安全的高度重視，該分店今日自主暫停營業一天，進行環境全面清潔與消毒，作為預防性處理措施。後續相關資訊將以主管機關正式公布內容為準。

宏匯廣場則表示，商場一向非常重視食品安全管理，除每日例行巡檢稽核外，每月亦委託第三方公正單位SGS進行館內餐飲品牌之抽樣檢驗，力求各項衛生與安全指標皆符合相關標準。這次將全力配合衛生局的調查，務求釐清問題根源並全面清消，也會持續與品牌方保持密切聯繫，全面檢視其作業流程，確保食安管理落實無虞，以保障消費者用餐品質與權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鬆綁！陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金馬遊
長輩過年紅包「要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情
22歲女遭「纜車吊掛」慘死日本滑雪場　細節曝光
馬如龍49歲兒猝逝！　妻姊摟9歲女兒哀痛現身
來台採訪具俊曄全哭了！「第一次見到這種愛情，太難以置信」
孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！　3萬元包包放桌上
空軍戰鬥機聯隊爆貪污！　名錶、性招待全都要

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

尾牙發1個漢堡！等員工吃完「老闆下秒驚人出手」　全場嗨：很實在

義大遊樂世界春節嗨到228！　見「馬」288入園吃喝玩全包

非洲豬瘟「61關聯場全陰性」　農業部最快下周申請重返非疫區

蒙古青年終結10年疼痛！嘉基援助置換髖關節　重新迎向嶄新人生

寒冬送暖物資驚見「過期8年白米」業者喊冤曝真相　衛生局開罰

一家三口吃完貝里尼發燒腹瀉　新莊宏匯店今緊急停業消毒

貝里尼疑食物中毒「3歲童熱痙攣住院」　衛生局抽驗凱薩沙拉

快收信！好市多會員抽中WBC門票　嗨喊：翔平～我來看你了

虎航砍「台中-澳門航線」改飛沖繩　明起開賣促銷價1599元

台灣人赴日買UNIQLO「落入小偷陷阱」多付一筆錢！惡劣手法曝

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

尾牙發1個漢堡！等員工吃完「老闆下秒驚人出手」　全場嗨：很實在

義大遊樂世界春節嗨到228！　見「馬」288入園吃喝玩全包

非洲豬瘟「61關聯場全陰性」　農業部最快下周申請重返非疫區

蒙古青年終結10年疼痛！嘉基援助置換髖關節　重新迎向嶄新人生

寒冬送暖物資驚見「過期8年白米」業者喊冤曝真相　衛生局開罰

一家三口吃完貝里尼發燒腹瀉　新莊宏匯店今緊急停業消毒

貝里尼疑食物中毒「3歲童熱痙攣住院」　衛生局抽驗凱薩沙拉

快收信！好市多會員抽中WBC門票　嗨喊：翔平～我來看你了

虎航砍「台中-澳門航線」改飛沖繩　明起開賣促銷價1599元

台灣人赴日買UNIQLO「落入小偷陷阱」多付一筆錢！惡劣手法曝

賴清德嗆國共論壇二次西進　鄭麗文酸：我去華府你要如何反應？

綠衫軍「神奇的一手」！　白魔獸弗塞維奇交易入隊還省6.3億薪資

為什麼爬到「台北101」高處突然放雙手？　霍諾德笑答：耍帥嘛！

高雄預售豪宅驚見0交易！　「國城定潮」1.1億稱霸

快訊／國共論壇剛落幕「陸客要來了！」　陸文旅部：近期恢復上海居民赴金馬

快訊／2026布局倒數　民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復力拼連任

日本隊WBC最後一人確定就是吉田正尚！30人名單共9名大聯盟球員

慧洋自結1月每股稅前盈餘0.10元　春節前運價仍有撐、今年審慎樂觀

東典今起處置強勢收漲停！　獲利提前開獎「轉虧為盈」

黃國昌喊最大目標「打下高雄」　賴瑞隆嗆：政治分贓不會獲支持

派翠克被珉貞告白秒答應　她急喊：你是檸檬的！

生活熱門新聞

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

探5℃！　最凍時間曝

「立春」4生肖先動先贏

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

凍3天！　估跌破6℃強冷空氣要來了

網酸「張忠謀坐輪椅」：有錢又怎樣？　許美華反轟愚蠢

爬101「辦公室男對他狂搖頭」　霍諾德1舉動神爆了

美議員批擋國防預算！詹江村怒：再唧唧歪歪「就制裁美國」

哪個世代最辛苦？他點名「最慘一代」網戰翻

長輩紅包「過年要8000、1萬」？過來人曝行情

桃園燈會18公尺主燈曝光！驚奇設計全網歪樓

「鏡像人」手術成功　半年甩肉22公斤

大S猝逝完整時間軸　醫：「泡湯+吃退燒」致命主因

更多熱門

相關新聞

貝里尼宏匯店疑食物中毒　3歲童熱痙攣住院

貝里尼宏匯店疑食物中毒　3歲童熱痙攣住院

有民眾上月29日前往新北市宏匯廣場的貝里尼（Bellini Pasta Pasta）餐廳用餐，一家三人出現發燒、嚴重畏寒、腹痛、腹瀉等症狀，疑似是沙門桿菌惹禍。對此，新北市衛生局證實已接獲通報，前往稽查同時已經抽驗凱撒沙拉進行檢驗。

知名港點翻出蟑螂屍！店員：要甜湯漱口？

知名港點翻出蟑螂屍！店員：要甜湯漱口？

雞肉成國人主要肉類來源台南嚴守食安、讓民眾吃得安心

雞肉成國人主要肉類來源台南嚴守食安、讓民眾吃得安心

草莓蛋糕吃下肚！金門某國小5學童不適

草莓蛋糕吃下肚！金門某國小5學童不適

法嬰兒奶粉疑含毒素　台灣名列受影響國

法嬰兒奶粉疑含毒素　台灣名列受影響國

關鍵字：

BELLINI Pasta Pasta貝里尼食安

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面