新年換新造型迎好年　台南市勞工局攜美容工會為長者義剪

▲台南市勞工局攜手台南市美容業職業工會走進麻豆新樓護理之家義剪，讓長者換上新造型，開心迎接農曆新年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將近，為讓長者在溫暖關懷中迎接嶄新一年，台南市勞工局4日攜手台南市美容業職業工會，走進麻豆新樓護理之家舉辦義剪活動，多位專業美髮師化身義剪志工，細心為長者修剪頭髮，讓爺爺奶奶們精神煥發、笑容滿面，提前感受過年的喜悅與溫度。

麻豆新樓護理之家自2015年成立以來，秉持馬雅各醫師「關懷傳道」精神，以「身、心、靈平安的幸福家園」為目標，透過全人照護理念，為長者打造安心、溫暖的生活空間。此次義剪活動，也為院內增添濃濃年味與人情溫度，現場氣氛溫馨感人。

本次義剪活動由勞工局號召工會運用專業技能回饋社會，台南市美容業職業工會在理事長辛美嬌帶領下，組成義剪志工團隊，與長者親切互動、耐心溝通，不僅為長者整理門面，也剪出滿滿祝福與新年好心情。辛美嬌表示，能在過年前替長者換上清爽造型，讓他們開心迎接新春，是志工們最珍貴的收穫，希望透過雙手，將愛與祝福送到每一位需要的人身邊。麻豆新樓醫院總監孫中平也親自到場表達感謝，並致贈麻豆在地名產碗粿，感謝義剪志工為長者帶來溫暖與關懷。

勞工局長王鑫基則代表市長黃偉哲，親自發送市長過年紅包，感謝志工夥伴們將專業轉化為公益行動。他表示，透過義剪服務，不僅讓長者在年前感受到社會關懷，也展現台南是一座充滿愛與希望的城市，這正是城市最溫柔、也最堅定的力量。