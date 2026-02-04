小米SU7 Ultra銷量下滑　專屬菁英銷售團隊解散

▲小米高級車款SU7 Ultra專業銷售團隊傳出解散，業務由一般人員承接。（圖／翻攝大象新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

小米汽車近期調整銷售體系，原本專賣高階車款「SU7 Ultra」的專屬銷售團隊傳出已於1月底解散，銷售權限也全面開放，改由一般銷售人員承接。小米出現銷售策略變動，背後的原因不難看出「SU7 Ultra」銷量走弱，也讓外界好奇，小米對高級車款的銷售策略會否出現轉向。

《大象新聞》報導，小米汽車銷售團隊架構迎來調整，此後不再設立單獨的SU7 Ultra銷售。小米SU7 Ultra專屬銷售團隊「解散」，權限開放，所有銷售均可售賣。近日，多名小米汽車銷售在社交平台發帖稱，SU7 Ultra該款車型的專屬銷售團隊已經解散。

多名小米汽車門市銷售人員透露，SU7 Ultra現階段銷售權限已下放，一般銷售與主管均可接待與銷售該車款。此次調整僅涉及銷售端配置，並未波及研發團隊，SU7 Ultra仍維持正常販售，至於原專屬團隊成員，部分選擇離職，也有部分人員轉調支援SU7等主流車款銷售業務。

據悉，SU7 Ultra為小米汽車高端化戰略的重要產品，於2025年2月27日上市，售價52.99萬元人民幣（約241.2萬元新台幣），搭載三電機系統，最大馬力1548匹，零至百公尺加速1.98秒，最高時速可達350公里。

SU7 Ultra上市初期銷售表現亮眼，開售10分鐘大訂便突破6900輛，2小時完成1萬輛年度目標。然而，後續市場動能逐步趨緩，大陸部分車市專業平台數據顯示，SU7 Ultra在2025年3月銷量達高峰的3101輛後，自9月起明顯下滑，12月僅售出45輛，全年累計銷量雖突破1萬輛，但主要集中於上半年，下半年僅約3000輛。

SU7 Ultra被定位為高性能純電轎車，目標客群屬小眾市場，此次銷售團隊調整，被視為小米在銷量承壓下，重新配置銷售資源的策略修正，而非放棄該車款。