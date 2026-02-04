　
大陸 大陸焦點 特派現場

小米SU7 Ultra銷量下滑　專屬菁英銷售團隊解散

▲小米高級車款SU7 Ultra專業銷售團隊傳出解散，業務由一般人員承接。（圖／翻攝大象新聞）

▲小米高級車款SU7 Ultra專業銷售團隊傳出解散，業務由一般人員承接。（圖／翻攝大象新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

小米汽車近期調整銷售體系，原本專賣高階車款「SU7 Ultra」的專屬銷售團隊傳出已於1月底解散，銷售權限也全面開放，改由一般銷售人員承接。小米出現銷售策略變動，背後的原因不難看出「SU7 Ultra」銷量走弱，也讓外界好奇，小米對高級車款的銷售策略會否出現轉向。

▲小米高級車款SU7 Ultra專業銷售團隊傳出解散，業務由一般人員承接。（圖／翻攝大象新聞）

《大象新聞》報導，小米汽車銷售團隊架構迎來調整，此後不再設立單獨的SU7 Ultra銷售。小米SU7 Ultra專屬銷售團隊「解散」，權限開放，所有銷售均可售賣。近日，多名小米汽車銷售在社交平台發帖稱，SU7 Ultra該款車型的專屬銷售團隊已經解散。

多名小米汽車門市銷售人員透露，SU7 Ultra現階段銷售權限已下放，一般銷售與主管均可接待與銷售該車款。此次調整僅涉及銷售端配置，並未波及研發團隊，SU7 Ultra仍維持正常販售，至於原專屬團隊成員，部分選擇離職，也有部分人員轉調支援SU7等主流車款銷售業務。

據悉，SU7 Ultra為小米汽車高端化戰略的重要產品，於2025年2月27日上市，售價52.99萬元人民幣（約241.2萬元新台幣），搭載三電機系統，最大馬力1548匹，零至百公尺加速1.98秒，最高時速可達350公里。

▲小米高級車款SU7 Ultra專業銷售團隊傳出解散，業務由一般人員承接。（圖／翻攝大象新聞）

SU7 Ultra上市初期銷售表現亮眼，開售10分鐘大訂便突破6900輛，2小時完成1萬輛年度目標。然而，後續市場動能逐步趨緩，大陸部分車市專業平台數據顯示，SU7 Ultra在2025年3月銷量達高峰的3101輛後，自9月起明顯下滑，12月僅售出45輛，全年累計銷量雖突破1萬輛，但主要集中於上半年，下半年僅約3000輛。

SU7 Ultra被定位為高性能純電轎車，目標客群屬小眾市場，此次銷售團隊調整，被視為小米在銷量承壓下，重新配置銷售資源的策略修正，而非放棄該車款。

02/02 全台詐欺最新數據

台灣1月新車銷量TOYOTA神車破4600輛

台灣1月新車銷量TOYOTA神車破4600輛

2026年第1個月台灣新車銷量出爐，總市場規模來到35,073輛，雖然相比上個月衰退25.9%，不過相較去年同期則呈現持平狀態，其中「TOYOTA神車」Corolla Cross持續爆出大量，再加上MITSUBISHI中華三菱與其他國產品牌都有新車蜜月期助攻，即使在台美關稅懸而未定的當下，仍能維持一定的市場熱度

全球電動車銷量2025年再創新高

全球電動車銷量2025年再創新高

AI帶旺記憶體需求潮　三星電子重返全球DRAM 龍頭

AI帶旺記憶體需求潮　三星電子重返全球DRAM 龍頭

鄧紫棋首部長篇小說參選銀河獎 該獎項為中國科幻小說最高榮譽

鄧紫棋首部長篇小說參選銀河獎 該獎項為中國科幻小說最高榮譽

小米汽車SU7 Ultra銷售高端車款銷量高級

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

