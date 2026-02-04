麥當勞隱藏菜單！網紅親嚐「這款鹹甜組合」超驚豔：還會再吃

▲魯本受邀參加麥當勞舉辦在倫敦的「神秘菜單」品鑑大會。（圖／翻攝IG@rube）



記者吳美依／綜合報導

英國24歲網紅魯本（Ruben Chorlton-Owen）受邀參加麥當勞在倫敦舉辦的「神秘菜單」品鑑大會，試吃2款永遠不會公開販售的餐點。其中最讓他驚豔的，竟是「薯餅夾Oreo冰炫風」，甚至直呼肯定還要再吃一次。

2大秘密餐點 魯本最愛這味

2款秘密餐點中，第一款是2片薯餅搭配Oreo冰炫風做成的三明治，第二款則是在起司漢堡上，堆疊烤肉醬及麥克雞塊。

魯本坦言，他原以為薯餅配上Oreo冰炫風，味道將會非常可怕，「聽起來超奇怪，但不知怎地竟然很搭，我覺得非常好吃……我以後絕對會再這樣吃。」

至於漢堡雞塊塔，「我永遠不會主動選擇這個，但其實還不錯」。

▼麥當勞是風靡全球的連鎖速食巨頭。（圖／達志影像／美聯社）



2023年就曾流行 不會正式販售

事實上，「薯餅配冰炫風」的吃法，早在2023年就在網路上掀起一波熱潮，當時不少網紅都曾分享這種奇特組合。可惜的是，這2款創意餐點都不會正式上市，讓魯本成為極少數能親嚐的人。

魯本來自北威爾斯（North Wales），這趟專程南下倫敦，成為少數能夠親自品嚐這些實驗性餐點的幸運兒。他形容，現場氣氛更像是夜店派對，「有DJ在播音樂、大家跟著唱歌、還有夾娃娃機可以贏麥當勞周邊商品，甚至用麥當勞杯子裝雞尾酒」。