國際

麥當勞隱藏菜單！網紅親嚐「這款鹹甜組合」超驚豔：還會再吃

▲▼麥當勞隱藏菜單！網紅親嚐「這款鹹甜組合」超驚豔：還會再吃。（圖／翻攝IG@rube）

▲魯本受邀參加麥當勞舉辦在倫敦的「神秘菜單」品鑑大會。（圖／翻攝IG@rube）

記者吳美依／綜合報導

英國24歲網紅魯本（Ruben Chorlton-Owen）受邀參加麥當勞在倫敦舉辦的「神秘菜單」品鑑大會，試吃2款永遠不會公開販售的餐點。其中最讓他驚豔的，竟是「薯餅夾Oreo冰炫風」，甚至直呼肯定還要再吃一次。

2大秘密餐點　魯本最愛這味

2款秘密餐點中，第一款是2片薯餅搭配Oreo冰炫風做成的三明治，第二款則是在起司漢堡上，堆疊烤肉醬及麥克雞塊。

魯本坦言，他原以為薯餅配上Oreo冰炫風，味道將會非常可怕，「聽起來超奇怪，但不知怎地竟然很搭，我覺得非常好吃……我以後絕對會再這樣吃。」

至於漢堡雞塊塔，「我永遠不會主動選擇這個，但其實還不錯」。

▼麥當勞是風靡全球的連鎖速食巨頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼麥克雞塊、麥當勞、麥當勞薯條。（圖／達志影像／美聯社）

2023年就曾流行　不會正式販售

事實上，「薯餅配冰炫風」的吃法，早在2023年就在網路上掀起一波熱潮，當時不少網紅都曾分享這種奇特組合。可惜的是，這2款創意餐點都不會正式上市，讓魯本成為極少數能親嚐的人。

魯本來自北威爾斯（North Wales），這趟專程南下倫敦，成為少數能夠親自品嚐這些實驗性餐點的幸運兒。他形容，現場氣氛更像是夜店派對，「有DJ在播音樂、大家跟著唱歌、還有夾娃娃機可以贏麥當勞周邊商品，甚至用麥當勞杯子裝雞尾酒」。

 
02/02 全台詐欺最新數據

459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／鬆綁！陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金馬遊
長輩過年紅包「要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情
22歲女遭「纜車吊掛」慘死日本滑雪場　細節曝光
馬如龍49歲兒猝逝！　妻姊摟9歲女兒哀痛現身
來台採訪具俊曄全哭了！「第一次見到這種愛情，太難以置信」
孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！　3萬元包包放桌上
空軍戰鬥機聯隊爆貪污！　名錶、性招待全都要

※本文版權所有，非經授權,不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

查爾斯趕人！安德魯被逐出皇家莊園　爆曾喊「想當艾普斯坦寵物」

殺多少人都行？伊朗「血腥鎮壓計畫」被流出　最高領袖親批准

男客機上性侵犯16歲少女　機長飛一小時「霸氣調頭」返回原機場

中國駭客組織全球第一多！台灣淪「首波攻擊」對象　觸角延伸南韓

美前第一夫人吉兒拜登前夫「涉殺64歲妻子」　被控一級謀殺罪

看魷魚遊戲竟丟命！　北韓公開處決「連高中生也逃不掉」

替代役男變毒梟！台男在美國經營「毒品暗網帝國」　被判30年重刑

12歲女童跌出滑雪纜車　「苦撐懸掛8公尺半空」脫手墜地畫面曝

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

賴清德嗆國共論壇二次西進　鄭麗文酸：我去華府你要如何反應？

綠衫軍「神奇的一手」！　白魔獸弗塞維奇交易入隊還省6.3億薪資

為什麼爬到「台北101」高處突然放雙手？　霍諾德笑答：耍帥嘛！

高雄預售豪宅驚見0交易！　「國城定潮」1.1億稱霸

快訊／國共論壇剛落幕「陸客要來了！」　陸文旅部：近期恢復上海居民赴金馬

快訊／2026布局倒數　民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復力拼連任

日本隊WBC最後一人確定就是吉田正尚！30人名單共9名大聯盟球員

慧洋自結1月每股稅前盈餘0.10元　春節前運價仍有撐、今年審慎樂觀

東典今起處置強勢收漲停！　獲利提前開獎「轉虧為盈」

黃國昌喊最大目標「打下高雄」　賴瑞隆嗆：政治分贓不會獲支持

【警局前行兇】台南街頭爆持刀傷人　3人受傷「1人大量出血」送醫

麥當勞Oreo冰炫風薯餅地獄料理暗黑料理

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

