貝里尼疑食物中毒「3歲童熱痙攣住院」　衛生局抽驗凱薩沙拉

▲新北市衛生局稽查貝里尼。（圖／新北衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

有民眾上月29日前往新北市宏匯廣場的貝里尼（Bellini Pasta Pasta）餐廳用餐，一家三人出現發燒、嚴重畏寒、腹痛、腹瀉等症狀，疑似是沙門桿菌惹禍。對此，新北市衛生局證實已接獲通報，前往稽查同時已經抽驗凱撒沙拉。

民眾在Threads發文，上月29日晚餐前往新莊宏匯一間義大利料理餐廳，3人全都急性腸胃炎，家人每天反覆畏寒、發燒、腹痛、水瀉，年僅3歲的女兒發燒到熱痙攣住院，醫師檢查後表示疑似是沙門氏菌感染。

新北市衛生局食品藥物管理科楊舒秦科長表示，昨（3）日接獲疑似食品中毒通報後，隨即派員前往稽查，針對個人衣物置於作業場所等不符規定處，已命業者限期改正，倘屆期複查仍不合格，將依違反食安法第8條第1項之規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

另稽查同時也抽驗「凱撒沙拉」，將進一步檢驗衛生標準，倘經檢驗不符規定，經命其限期改正，若複抽仍不合格，可依違反食安法第17條之規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下之罰鍰。而貝里尼（Bellini Pasta Pasta）也在今日發聲明致歉，並表示停業一天進行全面清潔消毒。