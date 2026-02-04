　
地方 地方焦點

警消共構新據點上線　南消龍崎消防救護站啟用強化山區防護

▲台南市龍崎消防救護站正式啟用，首創警消共構模式，一樓警察駐點、二樓消防進駐，補強山區公共安全防護量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市龍崎消防救護站正式啟用，首創警消共構模式，一樓警察駐點、二樓消防進駐，補強山區公共安全防護量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府消防局第五救災救護大隊「龍崎消防救護站」4日正式落成啟用，由市長黃偉哲主持揭牌儀式，黃偉哲表示，新據點活化原龍船派出所空間，首創「一樓警察駐點、二樓消防駐守」的警消共構模式，不僅提升空間使用效率，也為消防人員提供更完善的備勤與休憩環境，進一步強化龍崎山區公共安全防護量能。

▲台南市龍崎消防救護站正式啟用，首創警消共構模式，一樓警察駐點、二樓消防進駐，補強山區公共安全防護量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，原龍崎救護站使用空間僅約50餘坪，受限場地狹小，過去僅能配置2名消防人員，面對幅員遼闊的山坡保育區，救災救護量能明顯不足。為回應地方長期需求，市府編列650萬元經費，推動既有空間活化與功能升級，期盼透過完善的據點配置，補強偏遠山區第一線救災救護能量。

▲台南市龍崎消防救護站正式啟用，首創警消共構模式，一樓警察駐點、二樓消防進駐，補強山區公共安全防護量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，新據點啟用後，消防局進駐2樓，除提升執勤人力並維持24小時輪值外，也增設小型消防車與救護車；1樓則保留警察駐點與簽到功能，透過警消垂直分工與資源整合，不僅發揮場域最大效益，也讓山區居民在緊急狀況下能獲得更即時、全面的安全保障。

消防局說明，本次工程除優化內部空間機能外，外觀設計也融入在地特色，結合現代化機關識別與龍崎自然風貌。建築外圍及入口設置燈箱式LOGO與鮮明烤漆，提高夜間辨識度，確保民眾緊急時能迅速辨識求助位置；同時保留並重新整理以「竹子」為主題的裝飾格柵，延續地方自然意象，使整體廳舍呈現簡潔明亮的現代警消建築風貌。

▲台南市龍崎消防救護站正式啟用，首創警消共構模式，一樓警察駐點、二樓消防進駐，補強山區公共安全防護量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，該工程於2024年底開工，2025年11月順利竣工，並於12月完成驗收，新廳舍可有效改善基層同仁備勤品質與出勤動線，讓救災救護作業更為順暢。他也表示，市長黃偉哲重視消防人員執勤安全與服勤環境，任內已編列逾15億元經費推動老舊消防廳舍改善，完成7處新建及18處修繕工程；未來將持續推動廳舍建設，除將軍分隊即將完工外，楠西及文賢分隊也準備動工，並同步規劃多項新建計畫，持續提升為民服務效能。

▲台南市龍崎消防救護站正式啟用，首創警消共構模式，一樓警察駐點、二樓消防進駐，補強山區公共安全防護量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

啟用典禮當日，市議員杜素吟、吳禹寰、郭鴻儀、陳皇宇、鄭佳欣出席見證，立委王定宇、林俊憲、林宜瑾及各議員服務處代表、台南市義勇消防總隊、消防之友會等單位亦到場祝賀，共同為龍崎消防救護站啟用揭開新頁。

分享給朋友：

台南市勞工局新春團拜　境外生感受台灣年味直呼好溫暖

新年換新造型迎好年　台南市勞工局攜美容工會為長者義剪

警消共構新據點上線　南消龍崎消防救護站啟用強化山區防護

台南金華路隨機傷人警即時制伏　黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

春節維安啟動！屏東天朝宮暖送現烤雞　力挺屏東警

屏東警政攜手民間團體關懷街友　宣導顧好證件勿淪詐騙幫兇

嘉義婦寒夜落水又迷路「路邊發抖」　警方暖心送她回家

喪親住家又被拍賣　枋寮警募款送暖助喪葬度難關

嘉義中埔警實地防搶演練　守護民眾安心過年

巨型高麗菜比賽嘉義首辦　冠軍高達35台斤驚豔全場

台南市勞工局新春團拜　境外生感受台灣年味直呼好溫暖

新年換新造型迎好年　台南市勞工局攜美容工會為長者義剪

警消共構新據點上線　南消龍崎消防救護站啟用強化山區防護

台南金華路隨機傷人警即時制伏　黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

春節維安啟動！屏東天朝宮暖送現烤雞　力挺屏東警

屏東警政攜手民間團體關懷街友　宣導顧好證件勿淪詐騙幫兇

嘉義婦寒夜落水又迷路「路邊發抖」　警方暖心送她回家

喪親住家又被拍賣　枋寮警募款送暖助喪葬度難關

嘉義中埔警實地防搶演練　守護民眾安心過年

巨型高麗菜比賽嘉義首辦　冠軍高達35台斤驚豔全場

投手帶幾人？王建民曝關鍵考量　徐若熙、古林睿煬定位先發

《浩克慢遊》王浩一心肌梗塞辭世！　劉克襄感慨曝「臨時請假」竟天人永隔

曾被斷言活不過2歲！陸「蝴蝶寶貝」將滿25歲…歷經5次分指手術

台南市勞工局新春團拜　境外生感受台灣年味直呼好溫暖

一家三口吃完BELLINI發燒腹瀉　新莊宏匯店今日緊急停業消毒

獨／高雄女裸屍詭握睡衣！親友悲曝曾遭家暴...同居男友瞬間失聯

《祈念之樹》上映感動觀眾　聲優緊張睡不著、看見一句話終於安心

快訊／台股收盤上漲94.45點　台積電跌15元至1785

快訊／高雄驚傳銀樓搶案！2匪搭檔裡應外合...秒劫97萬金條

八點檔2男神合體「互相擦汗」　導演目睹全過程驚呆：改拍男男戀

【到底怎麼鑽的？】大陸5歲妹卡桶裡出不來...親媽無奈笑連消防員也沒忍住

相關新聞

台南鹿耳門煙火將登場南消六大隊提前勘查救災動線

台南鹿耳門煙火將登場南消六大隊提前勘查救災動線

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟年度高空煙火秀活動即將登場，每年吸引大批民眾與遊客湧入觀賞，活動範圍廣、現場人潮密集，為確保活動期間公共安全無虞，台南市政府消防局第六救災救護大隊於活動前派員前往現地，進行救災動線與救護部署實地勘查，提前盤點潛在風險並完成整備規劃。

南消五大攜手歸仁區公所深入社福機構宣導

南消五大攜手歸仁區公所深入社福機構宣導

南消麻豆消防巨幅春聯亮相書法揮毫守護春安

南消麻豆消防巨幅春聯亮相書法揮毫守護春安

寫春聯迎新年也學防災南消善化消防進駐慶安宮宣導

寫春聯迎新年也學防災南消善化消防進駐慶安宮宣導

玩燈會也要顧安全！南消左鎮消防進駐燈會宣導

玩燈會也要顧安全！南消左鎮消防進駐燈會宣導

