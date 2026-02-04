警消共構新據點上線　南消龍崎消防救護站啟用強化山區防護

▲台南市龍崎消防救護站正式啟用，首創警消共構模式，一樓警察駐點、二樓消防進駐，補強山區公共安全防護量能。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府消防局第五救災救護大隊「龍崎消防救護站」4日正式落成啟用，由市長黃偉哲主持揭牌儀式，黃偉哲表示，新據點活化原龍船派出所空間，首創「一樓警察駐點、二樓消防駐守」的警消共構模式，不僅提升空間使用效率，也為消防人員提供更完善的備勤與休憩環境，進一步強化龍崎山區公共安全防護量能。

黃偉哲市長指出，原龍崎救護站使用空間僅約50餘坪，受限場地狹小，過去僅能配置2名消防人員，面對幅員遼闊的山坡保育區，救災救護量能明顯不足。為回應地方長期需求，市府編列650萬元經費，推動既有空間活化與功能升級，期盼透過完善的據點配置，補強偏遠山區第一線救災救護能量。

黃偉哲市長表示，新據點啟用後，消防局進駐2樓，除提升執勤人力並維持24小時輪值外，也增設小型消防車與救護車；1樓則保留警察駐點與簽到功能，透過警消垂直分工與資源整合，不僅發揮場域最大效益，也讓山區居民在緊急狀況下能獲得更即時、全面的安全保障。

消防局說明，本次工程除優化內部空間機能外，外觀設計也融入在地特色，結合現代化機關識別與龍崎自然風貌。建築外圍及入口設置燈箱式LOGO與鮮明烤漆，提高夜間辨識度，確保民眾緊急時能迅速辨識求助位置；同時保留並重新整理以「竹子」為主題的裝飾格柵，延續地方自然意象，使整體廳舍呈現簡潔明亮的現代警消建築風貌。

消防局長楊宗林指出，該工程於2024年底開工，2025年11月順利竣工，並於12月完成驗收，新廳舍可有效改善基層同仁備勤品質與出勤動線，讓救災救護作業更為順暢。他也表示，市長黃偉哲重視消防人員執勤安全與服勤環境，任內已編列逾15億元經費推動老舊消防廳舍改善，完成7處新建及18處修繕工程；未來將持續推動廳舍建設，除將軍分隊即將完工外，楠西及文賢分隊也準備動工，並同步規劃多項新建計畫，持續提升為民服務效能。

啟用典禮當日，市議員杜素吟、吳禹寰、郭鴻儀、陳皇宇、鄭佳欣出席見證，立委王定宇、林俊憲、林宜瑾及各議員服務處代表、台南市義勇消防總隊、消防之友會等單位亦到場祝賀，共同為龍崎消防救護站啟用揭開新頁。