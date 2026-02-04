市場砍警遭擊斃苗栗惡男起底　吸毒幻想醫院砍人...8年前曾襲警

▲苗栗市南苗市場鍾姓男子持刀砍傷警員遭擊斃案，鍾男遭起底患病多年，曾在醫院砍人、8年前攻擊過警察。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣鍾姓男子今（4）日上午在南苗市場持刀攻擊警員後遭警員開槍擊斃，鍾嫌犯案動機和背景引發各界議論。據指出，鍾嫌長期吸食毒品和酗酒致患有被害妄想、幻聽的思覺失調症狀，2度在精神病房中打人，也曾在醫院停車場砍傷病人，8年前就有襲警紀錄，入獄服刑還打傷同房舍友，早已是親友和社區的頭痛人物。

據指出，未婚的鍾姓男子（40歲）跟父母、哥哥同住，先前曾陪父母在市場賣菜，鮮少現身苗栗市南苗市場。鍾10多年前即曾有殺人未遂和傷害前科，精神狀況不佳，常亂打110報案電話，是警方和社區眼中的頭痛人物，詎料，今早卻在人潮密集的市場，隨機找攤商借手機不成，持刀要找不存在的攤商要債，嚇壞攤商和採買民眾，紛紛打110報案；轄區的南苗派出所警員朱姓和李姓警員到場，朱遭鍾刺傷危急之際，李連開2槍，鍾男胸口中彈，搶救3小時宣告不治。

▲苗栗市南苗市場鍾姓男子持刀砍傷警員遭擊斃案，鍾男遭起底患病多年，曾在醫院砍人、8年前攻擊過警察。（圖／記者楊永盛攝，下同）

據指出，鍾男長期吸食安非他命及酗酒，患有被害妄想、幻聽之思覺失調症狀，早在2005年起多次住院接受治療，住院治療期間症狀稍改善，但服藥順從性極差，出院後都沒有服藥，且持續吸食安非他命及酗酒，症狀持續，其智力亦因此明顯退化，以致其認知、理解、判斷及自我控制能力受損。

據指出，鍾男2013年住院期間，跟同住精神科病房的謝姓男子發生爭執，鍾懷疑謝偷拿他的書，徒手毆打謝男成傷；2018年鍾在病房又無故毆打洪姓女病友造成腦震盪，隔天見被害人騎機車，在醫院停車場持隨身背包的鐮刀，朝洪女揮砍數刀，被依殺人未遂罪嫌判監護3年。

據調查，鍾嫌早年會拿預藏包包中的刀砍傷不認識的人、拿刀子到同學家，甚至向家人要不到錢，就破壞家中玻璃，2008年6 月間，也因恐嚇家人，到同學家理論並毆打同學父親，及持酒瓶攻擊警察被法辦，是當地民眾眼中的麻煩人物。