政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸委會批國共論壇15項共識「配合統戰」　國民黨：兩岸的絆腳石

▲▼ 2026.2.3國共智庫論壇、宋濤、蕭旭岑 。（圖／讀者提供）

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／讀者提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑昨日出席與中共合辦的「兩岸交流合作前瞻」智庫論壇，並發布共15項共同意見，引發關注。陸委會直言，國共兩黨的「共同意見」是配合中共融台及統戰政策，並走回西進、依賴中共的老路。國民黨今（4日）反擊，陸委會昧於現實，無視國際間重要國家領導人近來接連訪問中國，加強與中國各方面合作，美國總統川普4月也要前去北京，難道也是腦袋不清嗎？陸委會放棄責任不與中國溝通，才是阻礙兩岸交流的絆腳石、破壞兩岸和平的麻煩製造者。

國民黨強調，民進黨政府漠視台灣經濟實況，台灣現在只有與AI相關的12%高科技業人員及買高科技股票的人好，其他的產業都很慘，去年台灣觀光業逆差7000億元，如果開放鼓勵陸客來台旅遊，起碼可以增加1000億、2000億元收入，造福旅遊業、旅館業、小吃業、伴手禮業，尤其花蓮地區農曆年旅館業訂房率只有2成，民宿歇業200多家，民進黨只會搞意識形態，完全不顧人民的死活。

國民黨指出，兩岸緊張是因為民進黨大搞台獨意識形態，刺激對岸採取軍事威脅，民進黨才是造成兩岸關係緊張的始作俑者，兩岸間溝通比不溝通好，接觸比戰爭好，民進黨執政帶來兩岸兵凶戰危，不斷增加國防預算，延長兵役服役期限，置國家於險境，是政治上的最大不道德。

國民黨說，民進黨自己放棄責任不接觸、不溝通，反而怪國民黨溝通接觸，近來包括加拿大總理、英國首相、烏拉圭總統、芬蘭總理絡繹不絕訪問中國，美國總統川普4月也要前去北京，難道他們都是腦袋不清、倒果為因嗎？

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

