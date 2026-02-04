台南金華路隨機傷人警即時制伏　黃偉哲頒獎感謝員警英勇守護市民

▲金華路隨機傷人事件，員警第一時間衝出派出所制伏嫌犯，市長黃偉哲4日前往第六分局頒獎表揚英勇作為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市南區金華路二段3日晚間發生隨機持刀傷人事件，造成2名民眾受傷，所幸案發地點就在金華派出所前，員警第一時間衝出制止嫌犯，迅速將人壓制並協助傷者送醫，成功阻止危害進一步擴大。

台南市長黃偉哲除於案發當晚第一時間前往醫院慰問傷者，4日上午也親赴警察局第六分局，頒發獎金表揚參與制伏嫌犯的金華派出所員警，感謝其臨危不亂、英勇果斷的作為，守護市民人身安全。

黃偉哲表示，昨晚在新營住所接獲通報後，立即前往成大醫院探視傷者，並責成市府團隊全力協助後續照護事宜。此次事件正好發生在派出所門前，員警能在關鍵時刻即刻出手，顯示平時訓練扎實、反應迅速，對此表達高度肯定與感謝。他也強調，對於嫌犯當街行兇的行為無法接受，盼司法機關加速偵辦，讓行兇者負起應有的法律責任。

警察局第六分局指出，案發當下，受傷民眾立即向派出所求助，金華派出所員警聞聲即刻衝出。警員王聖豪率先上前，迅速將嫌犯壓制倒地，隨後副所長李文中及其他3名警員到場支援，合力將嫌犯制服並維持現場秩序，同時協助將傷者送醫治療。

首位出手制服陳嫌的金華所警員王聖豪表示，當時在所內備勤，聽到所外民眾呼救聲，衝出後發現情況緊急，為避免衝突擴大、保障民眾安全，立即上前制止，所幸同仁迅速支援，順利控制現場。

市府強調，保障市民生命財產安全是市府責無旁貸的工作，但治安維護也需警民共同努力。提醒民眾如在公共場所遇到突發事件，務必保持冷靜並立即通報警方，警察將即時派員處理。隨著農曆年假期間春安工作展開，市府與警察單位也將持續加強警戒，守護市民安居樂業。