政治 政治焦點 國會直播 專題報導

烏拉圭稱「台灣是中國不可分割一部分」　外交部批：嚴重扭曲事實

▲▼中華民國外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

烏拉圭總統歐希（Yamandú Orsi）3日會晤中國國家主席習近平後，兩國發布聯合聲明，稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」。外交部今（4日）表示，對於中國政府持續在國際間散播貶損我國主權的惡意言論，表達嚴正抗議與譴責，同時對烏拉圭政府附和中國的政治立場，深深不以為然。外交部呼籲烏拉圭政府，認清中國在全球擴張勢力的真正意圖，切勿一再附和中方罔顧事實。

外交部今（4日）透過新聞稿指出，烏拉圭總統歐希（Yamandú Orsi）2月3日會晤中國國家主席習近平後，兩國發布聯合聲明，公然罔顧客觀現狀並稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」等嚴重扭曲事實的內容。外交部對於中國政府持續在國際間散播貶損我國主權的惡意言論，表達嚴正抗議與譴責，同時對烏拉圭政府附和中國的政治立場，深深不以為然。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中共從未統治過台灣，任何扭曲台灣主權地位、妄圖以不實敘事宣稱擁有台灣主權的說法均屬錯誤且不可接受。中方持續以威脅利誘與話語操弄的手段，在國際場合一再散布虛假訊息，不但嚴重挑戰國際秩序與和平，更凸顯其以威權手段干預他國事務的惡劣本質，各國應予以正視。

外交部呼籲烏拉圭政府，認清中國在全球擴張勢力的真正意圖，切勿一再附和中方罔顧事實，以及為具有侵略意圖、破壞區域和平穩定的言論背書，應以務實與開放態度和我國等民主陣營國家共同合作，致力維護全球的和平、穩定與繁榮。

外交部強調，台灣主權屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來。我國作為國際社會的良善力量，將持續捍衛自由民主價值，並與理念相近國家加強合作，堅定捍衛國家主權、遏制威權擴張，維護自由與民主價值，並為國際社會做出更多貢獻。

關鍵字：

外交部台灣烏拉圭中國

