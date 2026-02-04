快收信！好市多會員抽中WBC門票　嗨喊：翔平～我來看你了

▲好市多先前針對黑鑽會員舉辦抽世界棒球經典賽門票活動。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

世界棒球經典賽（WBC）即將於3月開打，美式賣場好市多先前針對黑鑽會員推出刷卡滿額抽WBC門票活動，近日就有會員發現電子郵件收到好市多寄信通知中獎，嗨喊「翔平～我來看你了」。

好市多日前推出「刷卡滿額抽2026世界棒球經典賽東京組門票」活動，針對黑鑽會員刷好市多萬事達聯名卡，消費滿1萬5000元及3筆消費即可抽2026世界棒球經典賽雙人門票，一共抽200組，活動於2026年1月25日截止。

昨日有網友在Threads上發文表示，「幸福來的太快，嚇爛 翔平～我來看你了」，並曬出電子信箱郵件截圖，內文是由好市多通知中獎，並提醒會員於指定日期回覆信件以安排票券領取事宜。

▲有好市多會員抽中WBC門票。（圖／民眾提供）



貼文迅速引發熱烈討論，不少網友留言直呼：「太羨慕了」、「哇塞恭喜了，這兩張票就超過六位數了」。陸續有中獎者收到通知並分享喜悅，中獎通知曝光後，網友直呼「真的有人抽到」，讓原本抱持觀望態度的會員驚呼「原來不是都市傳說」；不過也有網友哀嚎，「我是黑鑽卡 完全不知道有這個活動」。

好市多對此證實，活動已抽出幸運兒，提供會員優質商品及提高黑鑽會員福利，是一直以來的努力目標。

除了抽獎活動的討論外，也有會員趁機提醒，好市多會員帳戶中的「好多金」已陸續開放兌換。依規定，好多金需在指定期間內使用，若未留意兌換期限，可能會讓累積的回饋金額白白流失。不少資深會員建議，年初正是盤點會員權益的好時機，包含好多金兌換、會員專屬優惠與回饋活動，都值得定期查看，才能把會員制度的價值發揮到最大。