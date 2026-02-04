賴清德「找好老師不如找好書」惹議　綠委還原現場：別斷章取義

▲總統賴清德。（資料照／翻攝自Facebook／賴清德）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德3日在台北國際書展致詞時提及，「與其追求擠進名校、追逐名師，不如讓孩子找到一本好書」，引起全國教育產業總工會不滿，認為總統在國際書展這樣的場合說出這樣輕蔑教師的言語，是對於教師最大的侮辱，應向全台教師道歉。對此，昨全程在現場的民進黨立委陳培瑜今（4日）則還原現場狀況，總統昨天原文其實是在告訴大家「閱讀的重要性」，希望全教產的老師朋友們絕對不要被相關新聞媒體誤導，不要斷章取義。

針對總統言論，民進黨立委陳培瑜今（4日）指出，從開幕表演活動到跟總統一起逛書展，自己昨天全程都在現場。總統昨天原文其實是在告訴大家「閱讀的重要性」，但非常遺憾，全教產的老師朋友們絕對不要被相關的新聞媒體誤導、不要斷章取義。

陳培瑜強調，總統原文是指，當我們對於孩子有期待時，希望孩子可以選擇一個好學校、好學校裡面的好老師，孩子除了跟老師學習之外，孩子還可以透過閱讀自學，而這件事情其實不是只有在孩子身上，「我們每一個人這一整輩子都可以透過閱讀學習」，總統要強調的是「閱讀學習的自學跟老師給予的教導同樣重要」，請大家不要斷章取義。

民進黨立委許智傑則說，好書跟好老師都一樣重要呀，賴總統的目的是推廣好書，多培養閱讀習慣，這相當好啊，希望大家也一起來推廣。

總統府發言人郭雅慧也同步公開總統當天的完整致詞內容，「我個人是非常重視閱讀，我還記得我擔任台南市長的時候，很多家長都想要讓他的孩子擠進去明星的升學學校，然後想盡辦法要擠到出名的老師的班級上面去，那我當然不同意這樣的事情。那我跟台南市的校長、老師，跟家長講，要找一個好學校，擠進去一個好學校不如碰到一個好老師，可是好老師是可遇不可求，那當然現在整個老師都很有使命感，你也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書，所以我在台南市的時候有推廣閱讀計畫」。