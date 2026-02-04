獨／高雄女裸屍詭握睡衣！親友悲曝曾遭家暴...同居男友瞬間失聯

▲死者家屬到場之後，表示對死因有疑義 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市今（4日）凌晨1時許發生一起死亡案件，一名女子被發現陳屍在一棟大樓地下室的機械車位升降平台上。據了解，大樓管理員當時聽見地下室傳出巨大撞擊聲響，隨即外出查看，赫然發現升降平台內躺著一名女子，已明顯失去生命跡象，立即通報警方到場處理。

警方到場後發現，女子全身赤裸，胸部疑似有瘀青痕跡，經查確認死者為該大樓一名30歲女住戶。警方封鎖現場進行採證，初步未發現明顯打鬥或外力破壞痕跡，並第一時間報請地檢署檢察官進行相驗，以釐清死因。

進一步調閱監視器畫面後，警方發現死者案發前疑似自18樓墜落。監視器最後影像顯示，死者當時身穿一件黃色睡衣，但被發現時卻是全身赤裸，手中仍拿著該件睡衣，前後狀況明顯不符，成為案情中的關鍵疑點之一。此外，警方也發現，死者的同居男友在女子墜樓約一分半鐘後，出現在監視器畫面中，相關動向已列為調查重點。

▲高雄市一名女子墜樓，被發現時為全身赤裸，警方到場採證 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方進一步了解，死者生前曾有遭到家暴相關紀錄，而案發後，同居男友目前行蹤不明，警方已展開追查，試圖聯繫其到案說明。家屬在完成初步相驗後，對於死因仍存有疑慮，檢察官已指示後續擇期再行複驗，並將持續比對監視器畫面、現場跡證及相關人員說法，全案仍待進一步釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995