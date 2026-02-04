美國議員點名台灣立院　強烈鼓勵批准賴清德1.25兆國防預算

▲美國共和黨議員史密斯過去就以正式聲明的方式，強烈鼓勵台灣的立法院與所有政黨，支持賴清德所提的國防特別條例。（圖／Chirs Smith正式聲明）



記者陶本和／台北報導

針對藍白陣營10度在立法院程序委員會擱置總統賴清德所提出8年1.25兆國防特別預算，美國參院軍委會主席威克（Roger Wicker）、美國共和黨重量級參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan），以及美國民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）都發聲之外，共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）其實在去年就以發布正式聲明的方式，點名台灣立法院，強烈鼓勵所有政黨批准總統賴清德1.25兆國防特別預算。

有關台灣的國防預算遭到在野黨擱置的議題，美國共和黨參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）昨天（3日）重砲批評，台灣立法院上週休會，未能通過台灣自衛所需的預算。同時，負責此事的反對黨國民黨領導層正在北京與中共會面，並計劃進行更大規模的接觸。

蘇利文甚至用「磕頭」（Kowtow）一詞來形容。他說，這背後的涵義不言而喻，「我之前就警告過，為了向中共磕頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火」。

另外，美國參院軍委會主席威克（Roger Wicker）也罕見發文重批，「看到台灣立法院的反對黨大幅削減賴總統的國防預算，我感到很失望」。

除了共和黨議員，上週才率團訪台的民主黨籍參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）今天也推文指出台灣國會在此刻杯葛國防預算對台灣安全的風險，希望台灣國會重新考慮。

蓋耶哥表示，現在不是削弱台灣防禦的時候，削減國防預算會損害對重要武器系統的投資，而此時中國的威脅正在加劇，「台灣立法院應該重新考慮這項決定」。

此外，共和黨眾議員史密斯其實在去年，就以正式聲明的方式發聲。他當時表示，賴清德明白要保護台灣，一個民主社會，人民要獲得自由與財富，就需要堅實的威懾能力。

史密斯表示，自由繁榮的台灣與中國形成鮮明的對比，在中國國家主席習近平、共產黨的統治下，中國沒有自由也沒有繁榮，人民在強制勞動制度和「996工時」下掙扎求生，僅僅為了生計，還要支撐獨裁統治。

史密斯強調，他強烈鼓勵台灣的立法院，以及所有政黨，批准賴清德的提議，並與總統合作推進其關鍵措施，以支持台灣的軍隊和保衛國家的男女軍人，「台灣是美國在太平洋的前線，台灣的安全就是美國的安全，我呼籲美國同胞，堅定與台灣站在一起」。