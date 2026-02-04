全民瘋瘦瘦針減重！南投衛生局：出國代購或未申請攜入恐觸法

▲出國代購、未申請攜帶「瘦瘦針」恐觸法，最高罰一億元。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者高堂堯／南投報導

近年「瘦瘦針」、「瘦瘦筆」掀起減重熱潮，不少民眾趁出國旅遊順手購買攜帶返國，卻可能在不知不覺中觸法；南投縣衛生局示警，瘦瘦針屬於醫師處方用藥且多為注射劑型，依法僅限旅客「個人自用、有限量」攜帶，代購、轉售或未申報攜入，最重可處10年有期徒刑及1億元罰金。

縣府衛生局長陳南松表示，瘦瘦針屬醫師處方藥，須經專業醫療評估後，針對適應症由醫師開立處方並指示正確用法與劑量，並非人人適用；民眾若自行購買或濫用，恐引發噁心、嘔吐等腸胃不適，甚至出現低血糖、心悸、急性胰臟炎、急性腎損傷或藥物過敏等風險，減重不成反而傷身。

衛生局指出，依據「入境旅客攜帶自用藥物限量表」規定，處方藥若未攜帶醫師處方箋或相關證明文件，以2個月用量為限；如攜帶醫師處方箋（或證明文件），則不得超過處方箋所載合理用量，且最高以6個月用量為限，其中針劑類藥品（如瘦瘦針）還必須攜帶醫師處方箋或證明文件，以供海關查驗；民眾若以代購、轉售或未依規定申報方式攜帶藥品入境，一旦經查獲，可能涉及《藥事法》第82條第1項輸入禁藥之規定，除需負刑責，藥品亦可能遭沒收，甚至移送地檢署偵辦，後果不容輕忽。

衛生局呼籲，民眾若有減重需求，應以均衡飲食與規律運動為基礎，若考慮藥物減重，務必諮詢合格醫師或藥師，切勿自行購買、攜帶或使用來路不明藥品，才能安心減重、健康不踩雷。