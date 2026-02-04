外送手搖「多多綠」奪冠　平台年度統計：彰化人最愛喝甜飲

▲foodpanda公布2025年5大外送新發現。（圖／foodpanda提供）

foodpanda公布2025年「5大外送新發現」，包括「多多綠」成為國民飲料、彰化人最愛喝甜、跨縣市外送平均每天超過5萬次，外送習慣也從小確幸跨足至精品餐飲。另外，去年最狂會員整年累積省下超過15萬元，相當於連續5年每天都省下1杯珍奶的花費。

foodpanda根據去年全年平台數據，整理5大發現如下：

1.手搖飲「微糖微冰」最夯，多多綠成國民飲料

2025年手搖飲外送以「微糖微冰」最受歡迎，比例高達90%，「多多綠」穩定熱銷成為國民飲料；最愛喝甜的縣市前3名依序為彰化、基隆、桃園，「糖都」台南意外沒有上榜。

2.跨縣市外送成日常，每天逾5萬次遠距下單

去年平均每天有超過5萬次跨縣市下單，最遠為台北與金門之間，外送品項涵蓋生鮮雜貨，包含金針菇、雞胸肉、奇異果與高麗菜等。

3.年度最狂外送餐點曝光

過去以便利性為主的美食外送也逐漸朝向「精品餐飲」。年度外送餐點金額最高是「活龍蝦雙人蒸煮麵」，新北市一間日式料理店的「海鮮番茄蛋包飯」，因可加點食用金箔躍升至第2名，第3則是「全鴨5吃」套餐。

4.演唱會後火鍋熱潮暴增

2025年演唱會多，foodpanda發現SUPER JUNIOR高雄演唱會後相較去年同期，火鍋外送增加約3000份，「聽完歌、直接開鍋」可能成為歌迷固定流程。

5.去年最狂會員省出5年免費珍奶

去年pandapro年成長達25%，會員人數創新高，最狂消費者居住於台北市萬華區，利用美食外送服務折扣，一年累積省下超過15萬元，換算下來，相當於連續5年每天都省下一杯珍珠奶茶花費。

另一位熱愛訂購生鮮雜貨的會員，累積省下超過4萬元，若以衛生紙計算全部疊起來高度超過15層樓。

Uber Eats日前則公布近1年全台外送美食排行榜及有趣洞察，其中「鍋貼」為台灣最受歡迎外送品項寶座，再來依序是「薯條」、「雞塊」等人氣美食，改寫去年前3名「火鍋」、「粥品」、「功夫麵」榜單。業者也觀察到「波奇碗（Poke Bowl）」穩坐健康餐首選，訂購量是第2名「墨西哥起司雞飯」的17倍。

業者同時揭露美食外送訂單備註內容，「謝謝您／你」是最常出現的詞，凸顯台灣消費者的高禮貌文化；而在客製化需求中，「不要蔥」奪禁忌配料之首，數量甚至超過「不要香菜」與「不要洋蔥」的總和。