質疑李貞秀學傅崐萁「假離婚」　陳培瑜：可製造非常多法律漏洞

▲民進黨立委陳培瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

有中配身分的民眾黨不分區立委李貞秀昨遞補就任，民進黨台北市議員簡舒培指出，李遞交提名申請隔天就拋棄30年婚姻，現在就是紮紮實實的中國人。對此，民進黨立委陳培瑜今（4日）質疑，有沒有可能在學藍委傅崐萁跟徐榛蔚當年的假離婚？假離婚可以製造出非常多法律的漏洞。

民眾黨新任6位立委3日宣誓就職，首位中配立委李貞秀正式進入立法院。針對外界關注國籍問題，李貞秀拿出「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調自己在去年已親自到中國辦理相關手續，但不被當地公安局接受；她說，跟國人一樣拿中華民國護照，出入中國一樣用的是台胞證。不過，曾是警察的資深球評石明謹今（4日）點出該申請表5錯誤點，質疑根本沒送出申請表，這張只是記者會前臨時亂填的，被打槍一點都不意外。

陳培瑜今（4日）指出，民眾黨真的太低估台灣人的資料辨識能力，石明謹是一介公民，過去擔任過警察，光是看其中一個欄位，也就是李貞秀到底是什麼時候去申請放棄中國國籍的？連寫都不寫。「請問李貞秀、請問陳智菡、請問民眾黨，你們是把台灣人當成眼睛都瞎了嗎？你們以為台灣人真的看不懂嗎？」拿著一本綠色的台灣護照，「妳說妳沒有中國護照，那妳當時是怎麼從中國離開、來到台灣結婚生子的？」非常荒謬。

陳培瑜表示，這是基本常識，小學中年級學生都知道，要出國就要有護照，李貞秀一邊說自己只有中華人民共和國的國籍，一邊卻拿著稱只有台灣護照，相關資料又填的不正確、不屬實，李貞秀就是騙上加騙，最大的詐騙集團。

此外，民進黨台北市議員簡舒培昨發文質疑，李貞秀1993年嫁到台灣，卻在2023年遞交申請提名的隔天，就與先生辦理離婚。「也就是說，李貞秀現在就是一個紮紮實實的中國人，而不是所謂的『中國籍配偶』」。

陳培瑜則指出，擔任立委確實有非常多法制上的規定，不管是財產申報，或是對國家效忠的義務，「但是我要提醒大家，有沒有可能李貞秀其實是在學傅崐萁跟徐榛蔚當年的假離婚？」假離婚可以製造出非常多法律的漏洞。

陳培瑜表示，不確定李貞秀是不是明知自己在國籍法上就已經是犯法了，所以在擔任民眾黨提名的不分區時，就順便一起假離婚，創造更多法律的漏洞，「當然我們不得而知，我認為國人所有對李貞秀委員的疑問，要請李貞秀委員自己回答，妳到底是不是假離婚？」