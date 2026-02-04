受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

記者楊永盛、戴若涵／苗栗報導

苗栗市南苗市場4日清晨發生一起持刀砍人案！41歲鍾姓犯嫌持摺疊刀在市場內揚言殺人，朱姓、李姓員警獲報趕抵現場處理，孰料，鍾男竟持刀朝朱警頭部猛砍兩刀，受傷員警第一視角曝光，只見鍾男撲向前攻擊，雙方扭打成一團，鍾男遭制伏後，朱姓員警還向旁人稱，「沒事」，送醫後才發現顱骨骨裂，目前人在加護病房觀察中。

回顧整起案發經過，4日清晨7時40分左右，鍾男到南苗市場疑似先跟攤商借手機不成，後來又莫名指控對面的攤商欠他錢，附近攤商原先一頭霧水，直到見他亮出摺疊刀揚言殺人，這才驚覺不對勁報警處理。

南苗派出所33歲朱姓員警、李姓員警獲報後趕抵，先喝令鍾男將刀具放下，孰料，鍾男非但不從，反倒還持續向員警逼近、撲上前攻擊，朱警緊急朝鍾男噴灑辣椒水，雙方扭打成一團，過程中朱警頭部遭砍中2刀，頓時鮮血直流，滿臉鮮紅血跡相當驚悚。

▲苗栗市南苗市場持刀攻擊警員案，朱姓警員頭中2刀，縫合搶救後傷勢穩定。（圖／記者楊永盛翻攝）

透過朱警身上秘錄器可發現，員警喝令「刀放著」，鍾男卻突然撲上前攻擊，2人瞬間扭打成一團，附近見義勇為的民眾也撲上前，將鍾男壓制，李警則是火速拔槍朝鍾男連射2槍，一槍擊中鍾男胸口，另一槍則是誤傷見義勇為的55歲羅姓男子。

羅男手掌中槍，淡定又有些哀怨地向李警抱怨，「你打到我的手了啦吼」，而受傷的朱警面對一旁民眾詢問狀況，則是回應「沒事」。隨後救護人員到場，將現場3名傷者送醫救治。

朱姓員警到院後，經院方初步檢視，左額頭處受有7公分刀傷、頭頂有10公分撕裂傷，估計出血量達500至1000CC，經縫合處置後再行電腦斷層檢查，發現顱骨有局部骨裂，被送入加護病房觀察；鍾姓犯嫌則是胸口中彈，左上臂、左胸、左腹有傷勢，經開刀搶救過後，仍因傷勢過重宣告不治；羅姓民眾則無生命危險，經包紮過後已無大礙。

▲苗栗市南苗市場兇嫌中彈送醫畫面曝光。（圖／記者楊永盛翻攝）