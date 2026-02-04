直擊／尷尬！王世堅陪小雞登記後快閃　高嘉瑜等不到同框：堅哥呢？

▲高嘉瑜領表登記。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨直轄市議員初選今（4日）開始領表登記，前立委高嘉瑜登記參選港湖議員，綠委王世堅也陪同三位小雞新人登記參選議員，兩人隔空互相推薦對方選市長，王世堅更稱對高嘉瑜選議員感到意外，「她應該更識大體選市長」。高嘉瑜在樓下領表處等待王世堅，但苦等不著，王世堅就自己默默離開、避不見面，兩人「巧妙錯過」，也讓高嘉瑜驚呼直呼「堅哥走了喔！好尷尬，他可能害羞」。

王世堅今陪同3位新人中山大同賴俊翰、松山信義呂瀅瀅、大安文山陳聖文登記參選議員，隨後高嘉瑜也到黨部登記，高嘉瑜得知王世堅在樓上聯訪時特別在門口，但遲遲等不到人便先下樓登記處等待王世堅，盼能互相打招呼，但5分鐘後王世堅默默下樓，面對大批媒體詢問，王世堅稱有行程便快閃離開，高嘉瑜臉上也藏不住驚訝，直呼「堅哥勒？堅哥走了喔！好尷尬，他可能害羞、不好意思」。

面對媒體詢問，是否會留晚一點等高嘉瑜？王世堅稍早接受聯訪時回應，高嘉瑜要來登記？她是來登記選市長的吧，回鍋選議員蠻讓人意外，高嘉瑜的學經歷跟政治資歷，其實非常適合參選台北市長，她參選市長比較有道理，「不曉得高嘉瑜等等登記什麼，登記市長我就一定去陪她」。

對於跟王世堅擦身而過，高嘉瑜受訪時則表示，不知道王世堅早上會帶推薦的候選人來登記，很巧，剛剛來才知道他在樓上，王世堅一直都是民進黨的公共財，這次也非常推薦，希望王世堅有機會代表民進黨參選台北市長，剛剛很可惜沒有機會跟他打招呼，但私下每天都有互動，他早上也有道早安。相信王世堅在台北市是人氣王、扶龍王，這次他會在每個選區成為大家的吉祥物。

對於北市幾位可能母雞，高嘉瑜表示，王世堅非常謙虛，這次台北市長選戰大家都希望有最強候選人母雞，不僅代表民進黨更帶動全台2026選戰，王世堅有這樣的人氣跟聲量才能夠捲動整個民進黨在2026的選情，非常期待有這樣的人氣王參選，相信鄭麗君、卓榮泰也都很強。

高嘉瑜形容，卓榮泰就像少林足球的大師兄，大師兄回來後大家就各自歸位、各展神通。自己跟鄭麗君也曾經一起逆風行腳，2008年謝長廷參選總統那次，一起從屏東鵝鑾鼻走到台北，走了511公里、22天，全程走完，自己跟著鄭麗君從頭走到尾，鄭麗君是非常有意志力、堅毅女性。

高嘉瑜透露，後來在台灣智庫跟鄭麗君共事，跟很多學者一起制定很多國家政策意見，她的能力、政策各方面都很強，可惜台北市民對她認識不深，但如果鄭麗君參選，一定能讓大家知道有這麼優秀的女性在民進黨、台灣政壇，希望她被看到、發光發熱。

高嘉瑜也推薦，王世堅更不用說，不用推銷就自帶光芒，從小朋友到百歲長輩都耳熟能詳，大街小巷都在唱沒出息這首歌，如果王世堅參選，話題上、聲量上無庸置疑是最強候選人。