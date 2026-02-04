　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／拖拉庫前主唱張國璽涉家暴　推擠胞妹害鼻腫流血判拘役

▲▼五月天上海演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲脫拉庫前主唱、華航機師張國璽（左2）推擠胞妹致傷挨告。（圖／相信音樂提供）

記者黃宥寧／台北報導

曾為搖滾樂團「脫拉庫」主唱、後轉任華航機師的張國璽，因與胞妹在住處發生口角爭執，出手推擠對方，致其鼻部腫脹、流鼻血而挨告。檢方依法提起公訴後，張於準備程序中自白犯行，士林地院審理後，依家庭暴力罪之傷害罪判處拘役25日，得易科罰金，全案仍可上訴。

2025年5月23日上午，張國璽與胞妹在北市住處因細故發生口角爭執，張明知自己為成年壯碩男性，可預見體力、身形均不如自己的胞妹不堪推擠，仍出手推擠，導致胞妹鼻部腫脹、流鼻血等傷害。

事後，胞妹報警處理，警方依規定通報家庭暴力事件，並由榮總出具家庭暴力事件驗傷診斷證明書，確認相關傷勢，相關照片亦列為佐證。檢方偵辦後，依刑法第277條傷害罪，並認定屬家庭暴力案件，依法提起公訴。

法院行準備程序時，張國璽雖坦承犯行，但法官認兄妹本為至親，縱有紛爭，亦應理性溝通處理，卻以推擠方式解決衝突，行為實屬不該。

但考量張國璽犯後自白、無前科，素行尚可，但因胞妹無和解意願，迄今未能取得諒解；另審酌其犯案動機、手段、情節、告訴人所受傷勢，以及張國璽自陳大學畢業、目前從事旅遊相關工作、月收入約數十萬元、無需扶養家人等家庭經濟狀況，判處拘役25日，並諭知如易科罰金，以新台幣1,000元折算1日。

02/02 全台詐欺最新數據

擋國防預算被美方批！藍議員怒了：再唧唧歪歪「制裁美國」

