不是只追錢！喝提神飲料騎車拒酒測遭罰18萬　士林分署轉介戒酒

▲北市程姓男子喝保健飲料騎車被抓酒駕，士林分署柔性執法助戒酒癮。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為落實酒駕零容忍政策，法務部行政執行署士林分署除依法執行酒駕罰鍰外，也同步推動酒癮治療協助。北市1名程姓男子因飲用含酒精提神飲料騎車拒酒測，遭罰18萬元並移送執行，士林分署在處理分期繳款時主動關懷，轉介戒酒資源，盼降低再犯風險、守護行車安全。

程姓男子於2025年6月間，因工作需要飲用含酒精成分的提神飲品，隨後騎乘機車行經北市北投區關渡里時，遭警方攔檢。警方實施酒測時，程男拒絕配合，案件經移送裁處後，由北市交通事件裁決所裁罰新台幣18萬元。

該案於2025年底移送士林分署執行，分署於2026年1月依法扣押程男銀行存款帳戶後，程男隨即到分署洽辦分期繳納罰鍰事宜。承辦書記官在處理案件過程中，進一步了解程男生活與飲用習慣，發現其長期以含酒精飲品提神，已有酒癮風險。

士林分署表示，承辦人員秉持柔性執法與關懷精神，除依法辦理罰鍰執行程序外，也主動提供酒癮治療相關資訊，並協助轉介專業戒治資源，希望能協助當事人從根本改善飲酒行為，降低未來再犯酒駕的可能性。

士林分署強調，酒駕案件除依法執行外，更重要的是預防再犯。未來將持續結合酒癮防治資源，向滯欠酒駕罰鍰的義務人及其家屬，提供台灣戒酒暨酒癮防治中心等單位的衛教資訊與治療轉介，透過執法與輔導並行，攜手維護交通安全。

