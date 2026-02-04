　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不是只追錢！喝提神飲料騎車拒酒測遭罰18萬　士林分署轉介戒酒

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市程姓男子喝保健飲料騎車被抓酒駕，士林分署柔性執法助戒酒癮。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

為落實酒駕零容忍政策，法務部行政執行署士林分署除依法執行酒駕罰鍰外，也同步推動酒癮治療協助。北市1名程姓男子因飲用含酒精提神飲料騎車拒酒測，遭罰18萬元並移送執行，士林分署在處理分期繳款時主動關懷，轉介戒酒資源，盼降低再犯風險、守護行車安全。

程姓男子於2025年6月間，因工作需要飲用含酒精成分的提神飲品，隨後騎乘機車行經北市北投區關渡里時，遭警方攔檢。警方實施酒測時，程男拒絕配合，案件經移送裁處後，由北市交通事件裁決所裁罰新台幣18萬元。

該案於2025年底移送士林分署執行，分署於2026年1月依法扣押程男銀行存款帳戶後，程男隨即到分署洽辦分期繳納罰鍰事宜。承辦書記官在處理案件過程中，進一步了解程男生活與飲用習慣，發現其長期以含酒精飲品提神，已有酒癮風險。

士林分署表示，承辦人員秉持柔性執法與關懷精神，除依法辦理罰鍰執行程序外，也主動提供酒癮治療相關資訊，並協助轉介專業戒治資源，希望能協助當事人從根本改善飲酒行為，降低未來再犯酒駕的可能性。

士林分署強調，酒駕案件除依法執行外，更重要的是預防再犯。未來將持續結合酒癮防治資源，向滯欠酒駕罰鍰的義務人及其家屬，提供台灣戒酒暨酒癮防治中心等單位的衛教資訊與治療轉介，透過執法與輔導並行，攜手維護交通安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鬆綁！陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金馬遊
長輩過年紅包「要8000、1萬」新鮮人傻眼了！過來人曝行情
22歲女遭「纜車吊掛」慘死日本滑雪場　細節曝光
馬如龍49歲兒猝逝！　妻姊摟9歲女兒哀痛現身
來台採訪具俊曄全哭了！「第一次見到這種愛情，太難以置信」
孫芸芸26歲女兒曝澳洲豪宅！　3萬元包包放桌上
空軍戰鬥機聯隊爆貪污！　名錶、性招待全都要
韓綜心痛大S！　主持人「點名汪小菲張蘭」開砲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

搶劫畫面曝！57歲女墜入戀愛詐騙　歹徒抓700萬錢袋「撞柱狂奔」

馬如龍49歲兒猝逝！妻姊摟9歲女兒哀痛現身...悲赴殯儀館相驗

美濃大峽谷盜採起訴12人　陳其邁要求清除土方！不處理扣財產

小擦撞變全武行！桃園2騎士馬路上扭打　年輕的被揪酒駕

搶銀樓畫面曝！2年輕人洗劫97萬金條　豬隊友遭反鎖當場被逮

空軍戰鬥機聯隊爆貪污！名錶、性招待全都要　洩招標資料4人判刑

繼父是狼！高中女兒犧牲自己留「帶精套」當證據　算自願判無罪

不是只追錢！喝提神飲料騎車拒酒測遭罰18萬　士林分署轉介戒酒

北市婦1月才交百萬投資虛幣　2月加碼7百萬被搶...詐團黑吃黑？

獨／高雄女裸屍詭握睡衣！親友悲曝曾遭家暴...同居男友瞬間失聯

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

搶劫畫面曝！57歲女墜入戀愛詐騙　歹徒抓700萬錢袋「撞柱狂奔」

馬如龍49歲兒猝逝！妻姊摟9歲女兒哀痛現身...悲赴殯儀館相驗

美濃大峽谷盜採起訴12人　陳其邁要求清除土方！不處理扣財產

小擦撞變全武行！桃園2騎士馬路上扭打　年輕的被揪酒駕

搶銀樓畫面曝！2年輕人洗劫97萬金條　豬隊友遭反鎖當場被逮

空軍戰鬥機聯隊爆貪污！名錶、性招待全都要　洩招標資料4人判刑

繼父是狼！高中女兒犧牲自己留「帶精套」當證據　算自願判無罪

不是只追錢！喝提神飲料騎車拒酒測遭罰18萬　士林分署轉介戒酒

北市婦1月才交百萬投資虛幣　2月加碼7百萬被搶...詐團黑吃黑？

獨／高雄女裸屍詭握睡衣！親友悲曝曾遭家暴...同居男友瞬間失聯

賴清德嗆國共論壇二次西進　鄭麗文酸：我去華府你要如何反應？

綠衫軍「神奇的一手」！　白魔獸弗塞維奇交易入隊還省6.3億薪資

為什麼爬到「台北101」高處突然放雙手？　霍諾德笑答：耍帥嘛！

高雄預售豪宅驚見0交易！　「國城定潮」1.1億稱霸

快訊／國共論壇剛落幕「陸客要來了！」　陸文旅部：近期恢復上海居民赴金馬

快訊／2026布局倒數　民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復力拼連任

日本隊WBC最後一人確定就是吉田正尚！30人名單共9名大聯盟球員

慧洋自結1月每股稅前盈餘0.10元　春節前運價仍有撐、今年審慎樂觀

東典今起處置強勢收漲停！　獲利提前開獎「轉虧為盈」

黃國昌喊最大目標「打下高雄」　賴瑞隆嗆：政治分贓不會獲支持

【紅燈等好好的】逆向汽車竟搖窗叫讓路　機車整個傻眼！

社會熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

獨／高雄地下室驚見裸女　陳屍汽車升降平台

即／南苗市場隨機殺人現場曝！警頭遭砍血流滿面

快訊／南苗市場兇嫌砍警「胸口中彈」送醫畫面曝光！

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

獨／網紅愛店秘境餐廳　838坪違建恐遭剷平

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍：打到我了啦

即／北市女捧700萬現金面交　劫匪當街飛車搶走

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面