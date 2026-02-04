　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸春晚新面孔！　39歲東北美女主播劉心悅「三級跳」進軍央視

▲▼ 春晚2026、央視 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲央視2026年春晚主持人陣容公佈 ，外型酷美的劉心悅是新成員，任魯豫連七年C位（第一排中間）。（圖／翻攝 極目新聞）

記者任以芳／綜合報導

每年大陸《央視》「春晚主持人陣容」總是除夕夜前熱議焦點，2026年名單金（4）日正式官宣，北京主會場依舊由「定海神針」任魯豫領軍，搭檔撒貝寧、尼格買提等老面孔，但最讓觀眾眼睛一亮的，莫過於首度入選主會場、現年39歲的「新同學」劉心悅。這位從主持人大賽脫穎而出的實力派，以其獨特的「酷女孩」風格闖入頂級舞台，為今年的春晚主持群注入一股清新活力。

提到今年陣容中的「嬌點」，非劉心悅莫屬。1987年出生的她畢業於浙江傳媒學院，事業起點在浙江電視台，隨後轉戰遼寧電視台，曾6度操刀遼視春晚。

▲▼ 春晚2026、央視 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲ 春晚2026年新面孔，39歲劉心悅首登北京主會場成亮點。（圖／翻攝 極目新聞）

劉心悅曾在節目中自嘲，大二時為了熱愛的播音專業毅然轉校，自評「有點虎，也有點酷」。這份闖勁讓她在2023年總台主持人大賽一舉奪得銀獎，正式拿到了進入央視的「入場券」。從2024年擔任沈陽分會場主持，到2026年直接晉升主會場，劉心悅僅花兩年就完成驚人的職涯三級跳。

在新人竄紅的同時，官宣圖上熟悉的身影依舊穩健，被大陸網友封為「央視C位專業戶」的任魯豫。自2020年起，任魯豫已連續7年站上春晚主會場的中心位置。

▲▼ 春晚2026、央視 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲任魯豫穩坐C位7年攜手新秀劉心悅共挑大樑。（圖／翻攝 央視）

回顧他的成名路，從2010年初試啼聲到如今的國道級主持，任魯豫用16年的時間，將自己打磨成晚會現場最讓人放心的存在。對大陸老中青三代觀眾來說，只要看見任魯豫站在台上，那種熟悉的除夕年味就對了。

身為春晚的「流量與品質擔當」，任魯豫擁有近乎苛刻的專業標準，最令業內印象深刻，莫過於2023年春晚展現的「3秒救場」奇蹟。當時面對技術突發狀況導致的節目空白，他神色自若地即興發揮過年詩詞，不僅填補尷尬期，還讓節奏銜接得天衣無縫。這種在全大陸數億觀眾注目下，匆匆容容、游刃有餘的分寸感，正是他能長年霸榜C位的不二法門。

除了過人的救場功力，任魯豫更是出了名的「好人緣代表」。根據《央視》總台內部的主持人形象調查，他連續5年拿下親和力冠軍。

今年的主持名單不僅是「新舊配」，更隱藏著央視的人才養成邏輯。劉心悅的入選並非偶然，過去經過《中國詩詞大會》與跨年晚會等大型活動的層層實戰考驗。這種「階梯式」的選拔制度，正如同當年的任魯豫，在經歷過各種綜藝與新聞節目的磨練後，才最終站上巔峰。

央視春晚任魯豫劉心悅主持陣容2026春晚

