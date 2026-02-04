台灣人赴日買UNIQLO「落入小偷陷阱」多付一筆錢！惡劣手法曝

▲UNIQLO。（圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

日幣大幅貶值，到日本旅遊買東西毫不手軟，不過，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」提醒，有台灣旅客在日本UNIQLO購物時，疑似遇到新型偷竊手法，小偷將衣服的標籤撕下，放在其他件衣服的口袋，因此結帳時，一定要注意數量，尤其是自助結帳，一不小心就會落入陷阱。

標籤被剪下 丟到別件衣服口袋



[廣告]請繼續往下閱讀...

定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」在粉專發文，近日看到有台灣旅客在日本UNIQLO遭小偷設局，其實這個做法在幾年前就開始出現，廣為人知，不過擔心有人不知道，所以想再次提醒。

小偷會把衣服上的標籤剪斷，丟進其他衣物的口袋裡，帶走剪掉標籤的衣服。等到下一位客人把那件被塞入標籤的衣服拿去結帳時，機器就會因為口袋裡多了一個標籤而「以為有兩件」。

他提醒，許多日本UNIQLO有提供自助收銀台，只要把衣物放到指定區域，機器就會自動讀取資訊，並顯示件數與金額，若消費者只注意總價，沒核對數量，就可能「不小心付多一點的錢」，失竊的衣服被「轉嫁」到其他客人的帳單上。他坦言，這個手法已經很有名，UNIQLO應該也有對策，還是提醒消費者多多留意。

貼文曝光，網友紛紛表示，「這種我都習慣另外拿個空籃子一件一件放進去，避免沒感應到或是重複結帳」、「手持式的掃碼機就比較安全一些」、「要退稅都有專人服務了，觀光客應該很難遇到」、「不只在日本，在台灣自助櫃檯結帳時也是要特別注意」。