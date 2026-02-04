虎航砍「台中-澳門航線」改飛沖繩　明起開賣促銷價1599元

▲台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣虎航今天宣布，為提供中部旅客更契合市場需求的旅遊選擇，將原有台中-澳門航線的運能資源，轉為投入開拓沖繩航線，明天起於官網開賣，並推出單程未稅1,599元起的開賣促銷價。

台灣虎航表示，沖繩向來以其獨特的琉球文化與海島風情受台灣旅客喜愛，包括自然景觀、首里城的歷史底蘊、國際通的購物樂趣，及充滿美式氣息的北谷美國村。隨著台中-沖繩的開航，台灣虎航也成為唯一提供桃園、台中、台南、高雄等全區直飛沖繩的國籍航空公司。

台灣虎航指出，台中-沖繩（那霸）航線預計3月30日首航，開航初期，每周營運2班，並於明天（5日）上午10時起至2月6日推出單程未稅1,599元起的開賣促銷價，適用搭乘日期為3月30日起至10月24日。

台灣虎航也說，董事長黃世惠及營運長賴俊廸今也前往新加坡航空展，與空中巴士針對4架自購機及4架購機選擇權進行簽約。透過第三代機隊引進計畫，預計於2033年達成30架的新世代機隊規模，不僅能提升燃油效率，並落實ESG減碳目標。

另外，星宇航空日前也宣布，3月30日起將開航台中-東京航線，規劃每周4班，以Airbus A321機型執飛，是目前唯一由台中直飛東京的定期航班；另也於3月31日開航台中-熊本航線，將以A321neo機型執飛，規劃每周3班，屆時星宇在台中將有9個航點。