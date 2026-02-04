　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸正部級女官員受賄1.17億判無期徒刑　一審宣判出庭「髮鬢皆白」

▲大陸前正部級官員李微微涉貪情節嚴重，遭判無期徒刑。（圖／翻攝央視）

▲大陸前正部級官員李微微涉貪情節嚴重，遭判無期徒刑。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸正部級女官員李微微受賄案一審判決昨（3）日出爐，她透過在湖南、全國政協等黨政機關位居高位之便利，與家人一同收受高達1.17億餘元人民幣（約5.33億元新台幣）的非法財物，遭海南第一中級人民法院判決無期徒刑，被外界視為「全家腐」的典型案例。

▲大陸前正部級官員李微微涉貪情節嚴重，遭判無期徒刑。（圖／翻攝央視）

《中國新聞網》報導，2月3日，海南省第一中級人民法院一審公開宣判十四屆全國政協人口資源環境委員會原副主任李微微受賄案。法院對被告人李微微以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的李微微受賄所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。

宣判時，李微微親自到庭聆聽判決，只見她「髮鬢皆白」，與任職黨政機關時期的滿頭黑髮外型相去甚遠。

經法院查明，李微微於2008年至2024年間，利用擔任湖南省委常委、統戰部部長，省委常委、政法委書記，湖南省政協黨組書記、主席，以及十四屆全國政協人口資源環境委員會副主任等職務上的便利，或利用其職權、地位形成的便利條件，為他人在工程承攬、企業經營、行政審批等事項上提供協助，直接或透過他人非法收受財物，折合1.17億餘元人民幣。

法院指出，李微微受賄數額特別巨大，依法應予嚴懲，不過，李微微部分犯罪屬未遂情節，且在歸案後如實供述罪行，主動交代監察機關尚未掌握的絕大部分犯罪事實，表現出認罪悔罪態度，並積極退贓、配合追贓，受賄所得財物及孳息絕大部分已被追繳，依法具備從輕處罰的法定與酌定情節，遂作出無期徒刑之判決。

02/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

