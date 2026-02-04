　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「不知為何動手」足療師隨機砍人傷害罪移送　警還原驚險制伏過程

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南市29歲陳姓足療師疑因感情問題導致情緒不穩，昨（3日）晚間在南區金華派出所前馬路口拿足療刀隨機砍人，造成1男1女2名無辜路人受傷，陳自己也受傷。回應案發過程，受害人被砍後逃往派出所求救，但陳男緊追在後繼續攻擊，遭警員王聖豪第一時間以大外割摔倒在地制服，過程十分驚險，警方今日上午訊問後，依傷害罪嫌將陳移送台南地檢署偵辦。

▲▼台南隨機砍人。（圖／記者林東良翻攝）

▲陳姓足療師被移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林東良翻攝）

案發後陳男因精神狀況不佳，拒絕夜間偵訊，今早面對警方訊問，陳男仍精神狀況不佳，個人陳述回答機械化，都以單字回答，還說不知道為何會在馬路隨機攻擊，沒有進一步說明犯案動機。

警方在派出所在附近查訪後，將相關證據連陳男一併移送地檢署，詳細動機仍需要進一步調查，警方同時也派員到醫院關心2名傷者，2人各被傷及腹、背，所幸傷勢穩定，沒有生命危險。

▲▼台南隨機砍人，金華所警員王聖豪。（圖／記者林東良翻攝）

▲金華所警員勇警王聖豪第一時間制服犯嫌。（圖／記者林東良翻攝）

而案發當時金華所警員王聖豪今也出席記者會原現場，他說，當時聽到動靜後馬上衝出派出所，結果就看到陳男正拿著刀械攻擊，急忙上前抓住陳男，大外割將他壓制在地，其他員警也紛紛上前將陳男壓制，混亂過程中，陳男手上的刀子被打掉。王聖豪透露，當時自己身上只有槍和無線電，沒有防彈背心，但他來不及想這麼多，看到民眾有危險就前往制止。

據了解，王聖豪原為軍職，因為不習慣軍營生活，想另找生活重心，毅然決然退伍，上尉退役後順利考上警察。這次砍人案發生後，太太也很擔心，他也不敢跟家人告知太多，就怕家人太擔憂。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
459 1 9993 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄銀樓被搶！　秒劫97萬金條
砍警遭擊斃！　市場持刀惡男起底
快訊／拖拉庫前主唱涉家暴！　遭判拘役
受傷警滿臉血喊沒事！　路人幫壓制卻中槍：打到我了啦
足療師隨機砍人「不知為何動手」　警大外割制伏還原過程
快訊／北市女捧700萬現金　當街遭飛車搶走
擋國防預算被美方批！藍議員怒了：再唧唧歪歪「制裁美國」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／高雄女裸屍詭握睡衣！親友悲曝曾遭家暴...同居男友瞬間失聯

快訊／高雄驚傳銀樓搶案！2匪搭檔裡應外合...秒劫97萬金條

北市女陷戀愛陷阱　提700萬投資虛幣面交遭搶！歹徒搭賓士逃逸

市場砍警遭擊斃苗栗惡男起底　吸毒幻想醫院砍人...8年前曾襲警

快訊／拖拉庫前主唱張國璽涉家暴　推擠胞妹害鼻腫流血判拘役

「不知為何動手」足療師隨機砍人傷害罪移送　警還原驚險制伏過程

快訊／誤進詐騙圈套！北市女捧700萬現金面交　劫匪當街飛車搶走

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

影射綠委對廠商敲竹槓　藍營民代無罪...法官：受負評的是被告

快訊／高雄港75號碼頭驚傳猝死案　貨車司機蜷縮車旁死亡

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

頑童台中開唱搭敞篷車繞場！ 　滷肉飯拌不拌？瘦子曝喜好

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

《星光4》方宥心揭袁惟仁暖舉　黃嘉千緬懷他：我們都會再見面

陸屁孩放火燒死薩摩耶

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

獨／高雄女裸屍詭握睡衣！親友悲曝曾遭家暴...同居男友瞬間失聯

快訊／高雄驚傳銀樓搶案！2匪搭檔裡應外合...秒劫97萬金條

北市女陷戀愛陷阱　提700萬投資虛幣面交遭搶！歹徒搭賓士逃逸

市場砍警遭擊斃苗栗惡男起底　吸毒幻想醫院砍人...8年前曾襲警

快訊／拖拉庫前主唱張國璽涉家暴　推擠胞妹害鼻腫流血判拘役

「不知為何動手」足療師隨機砍人傷害罪移送　警還原驚險制伏過程

快訊／誤進詐騙圈套！北市女捧700萬現金面交　劫匪當街飛車搶走

受傷警第一視角！滿臉血喊沒事　路人幫壓制中槍無奈：打到我了啦

影射綠委對廠商敲竹槓　藍營民代無罪...法官：受負評的是被告

快訊／高雄港75號碼頭驚傳猝死案　貨車司機蜷縮車旁死亡

台南市勞工局新春團拜　境外生感受台灣年味直呼好溫暖

一家三口吃完BELLINI發燒腹瀉　新莊宏匯店今日緊急停業消毒

獨／高雄女裸屍詭握睡衣！親友悲曝曾遭家暴...同居男友瞬間失聯

《祈念之樹》上映感動觀眾　聲優緊張睡不著、看見一句話終於安心

快訊／台股收盤上漲94.45點　台積電跌15元至1785

快訊／高雄驚傳銀樓搶案！2匪搭檔裡應外合...秒劫97萬金條

八點檔2男神合體「互相擦汗」　導演目睹全過程驚呆：改拍男男戀

北市女陷戀愛陷阱　提700萬投資虛幣面交遭搶！歹徒搭賓士逃逸

貝里尼宏匯店疑食物中毒「3歲童熱痙攣住院」　衛生局抽驗凱撒沙拉

新年換新造型迎好年　台南市勞工局攜美容工會為長者義剪

【科學的盡頭是玄學】寶寶每小時狂哭 爸帶給虎爺過爐居然秒笑了！

社會熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

軍人停車場激戰！車震女吞吐畫面「全被拍下」　他喊：自己欣賞

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

獨／高雄地下室驚見裸女　陳屍汽車升降平台

即／南苗市場隨機殺人現場曝！警頭遭砍血流滿面

快訊／南苗市場兇嫌砍警「胸口中彈」送醫畫面曝光！

馬如龍兒身患多種慢性病！妻做筆錄落淚

獨／網紅愛店秘境餐廳　838坪違建恐遭剷平

即／北市女捧700萬現金面交　劫匪當街飛車搶走

檢察官摸小30歲帥警！淫喊：肉棒給我看...最終下場曝

更多熱門

相關新聞

烘爐地21歲女自撞山壁！熱心民眾大聲公抓她肇逃

烘爐地21歲女自撞山壁！熱心民眾大聲公抓她肇逃

新北市中和區興南路二段今(4日)凌晨2時許發生車禍！適逢土地公尾牙，不少人上山拜拜，其中楊姓女子(21歲)拜完下山的途中，疑似不熟路況，自撞山壁，還有路過民眾用大聲公向警察表示，楊女下山前就擦撞他車逃跑，後續警方將進一步調查詳細案情。

台中男凌晨連撞2路邊車　顱內出血搶命中

台中男凌晨連撞2路邊車　顱內出血搶命中

台南服飾店防盜器狂響　33歲女偷11件衣物被逮

台南服飾店防盜器狂響　33歲女偷11件衣物被逮

車左轉掉出50萬鈔票　10萬後事錢不見了

車左轉掉出50萬鈔票　10萬後事錢不見了

即／台東拖板車翻覆撞民宅驚悚畫面曝光！　駕駛慘死

即／台東拖板車翻覆撞民宅驚悚畫面曝光！　駕駛慘死

關鍵字：

台南砍人案警員英勇精神狀況治安事件影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／南苗市場砍警嫌「胸口中彈」開刀！　搶救無效亡

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

即／苗栗南苗市場隨機殺人！警赴現場「頭中2刀」　3傷搶救中

台南晚間隨機砍人！3人受傷「1人大量出血」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

苗栗33歲警頭被砍出2大洞　顱骨骨裂ICU觀察中

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

「一夫多妻」網紅翻車！　落魄剩2房宣布破產

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

空腹12小時「還滿肚食物渣」！她打瘦瘦針醫嘆：胃癱瘓了

強冷倒數「暴跌15℃」　全台進冰箱

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」

今立春「3禁忌」千萬別做！嘆一口氣窮3年

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋

大S兒女缺席週年儀式掀討論

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面