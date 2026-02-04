「不知為何動手」足療師隨機砍人傷害罪移送　警還原驚險制伏過程

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南市29歲陳姓足療師疑因感情問題導致情緒不穩，昨（3日）晚間在南區金華派出所前馬路口拿足療刀隨機砍人，造成1男1女2名無辜路人受傷，陳自己也受傷。回應案發過程，受害人被砍後逃往派出所求救，但陳男緊追在後繼續攻擊，遭警員王聖豪第一時間以大外割摔倒在地制服，過程十分驚險，警方今日上午訊問後，依傷害罪嫌將陳移送台南地檢署偵辦。

▲陳姓足療師被移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林東良翻攝）

案發後陳男因精神狀況不佳，拒絕夜間偵訊，今早面對警方訊問，陳男仍精神狀況不佳，個人陳述回答機械化，都以單字回答，還說不知道為何會在馬路隨機攻擊，沒有進一步說明犯案動機。

警方在派出所在附近查訪後，將相關證據連陳男一併移送地檢署，詳細動機仍需要進一步調查，警方同時也派員到醫院關心2名傷者，2人各被傷及腹、背，所幸傷勢穩定，沒有生命危險。

▲金華所警員勇警王聖豪第一時間制服犯嫌。（圖／記者林東良翻攝）

而案發當時金華所警員王聖豪今也出席記者會原現場，他說，當時聽到動靜後馬上衝出派出所，結果就看到陳男正拿著刀械攻擊，急忙上前抓住陳男，大外割將他壓制在地，其他員警也紛紛上前將陳男壓制，混亂過程中，陳男手上的刀子被打掉。王聖豪透露，當時自己身上只有槍和無線電，沒有防彈背心，但他來不及想這麼多，看到民眾有危險就前往制止。

據了解，王聖豪原為軍職，因為不習慣軍營生活，想另找生活重心，毅然決然退伍，上尉退役後順利考上警察。這次砍人案發生後，太太也很擔心，他也不敢跟家人告知太多，就怕家人太擔憂。