美議員批擋國防預算！藍議員怒了：再唧唧歪歪「就制裁美國」

記者劉維榛／綜合報導

美國共和黨重量級參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan），以及美國參院軍委會主席威克（Roger Wicker）罕見抨擊藍白陣營大砍國防預算，痛批此舉形同玩火。對此，國民黨桃園市議員詹江村開嗆，「美國如果再唧唧歪歪，我們就宣佈制裁美國」，強調底氣夠硬才能受人尊重，「面對川普就是要比他硬！」

形同玩火、感到失望！美方重話批藍白營擋國防預算



對於台灣國防預算遭到在野黨擱置的情況，參議員蘇利文於3日重砲批評，台灣立法院上週休會，未能通過台灣自衛所需的預算。同時，負責此事的反對黨國民黨領導層正在北京與中共會面，並計劃進行更大規模的接觸。他認為，這背後的涵義不言而喻，「我之前就警告過，為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火」。

另外，美國參院軍委會主席威克也罕見發文重批，「看到台灣立法院的反對黨大幅削減賴總統的國防預算，我感到很失望」。就連最近才率團訪台的民主黨籍參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）也推文引用美國媒體報導，向台灣喊話現在不是削弱台灣防禦的時候，削減國防預算會損害對重要武器系統的投資，而此時中國的威脅正在加劇，「台灣立法院應該重新考慮這項決定」。

對此，國民黨團書記長林沛祥澄清，外界將立法院尚未開始全面審查之預算程序解讀為「已刪除」或「大幅減項」，均屬誤會或過度解讀，民眾黨團版軍購條例，雖於日前付委，未進行任何審查，並無最終定案，何來「刪減」之說。

詹江村怒轟：面對川普就是要比他硬



面對美方重話開砲，國民黨議員詹江村則在臉書怒嗆，「美國如果再唧唧歪歪，我們就宣佈制裁美國，半導體外銷美國，都要課徵20%手續費，我看美國能有多硬？你以為美國敢侵略台灣嗎？鷹擊系列飛彈能嚇死美軍了！」最後，詹江村表示，只有底氣夠硬才能受人尊重，面對川普就是要比他硬。