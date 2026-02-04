苗博雅用「大漢奸汪精衛」論述對照現今國民黨　藍議員跳腳斥詭辯

▲台北市議員苗博雅。（資料照／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑昨天（3日）於北京出席「國共兩黨智庫論壇」，而此同時，美國參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）透過社群發文，直接點名國民黨，並用「磕頭」（Kowtow）形容其向中共低頭。對此，北市議員苗博雅在政論節目上，拿國民黨史定義的「大漢奸」汪精衛過去所推和平運動論述，對照現今的國民黨；而此舉引起藍營議員秦慧珠的不滿，痛斥詭辯、偷換概念。

國民黨副主席蕭旭岑日前率團訪問中國，3日於北京出席國共智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」，與中國進行產業交流。而在此之前，藍白陣營在立法院程序委員會，也已經連續10度聯手擱置中央政府總預算，以及美方高度關注的8年1.25兆國防特別預算。

對此，美國共和黨參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）重砲批評，台灣立法院上週休會，未能通過台灣自衛所需的預算。同時，負責此事的反對黨國民黨領導層正在北京與中共會面，並計劃進行更大規模的接觸。

蘇利文認為，這背後的涵義不言而喻。他甚至直接用「磕頭」（Kowtow）一詞來形容，「我之前就警告過，為了向中共磕頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火」。

苗博雅在政論節目「新聞面對面」中，則用國民黨史所定義的大漢奸汪精衛過去的論述，來對比今天的國民黨。苗博雅表示，小時候都是讀標準的教科書，裡面告訴大家8年抗戰歷史，汪精衛是個大漢奸，把汪精衛講的好難聽，蔣中正率領國軍上下一心抗戰，艱辛捍衛領土完整，結果回過頭來，汪精衛是壞蛋，「現在國民黨在扮演的就是汪精衛的角色」。

苗博雅說，在聯俄容共時期，汪精衛主張喜歡共產黨，所以跟蔣介石鬧不合，後來日本二戰期間的亞洲戰區，日本要入侵中國的時候，汪精衛主張大東亞共榮圈，主張做生意賺錢、人進來貨出去，中日發大財，為何要打仗，當時他要跟日本和談，要跟日本麻吉，認為這樣就不會打中國，大家去查，8年抗戰時期的汪精衛論述就是這樣。

苗博雅反問，這不就是現在國民黨主論述嗎？共產黨過去背信撕毀和平協議的歷史都擺在面前，國民黨還是飛蛾撲火，現在還發明和平框架。

苗博雅進一步說，汪精衛的和平運動，1937年七七事變後發起，論點方面，第一是認為蔣介石不可能打贏這場戰爭，所以在徹底失敗之前，用談判來實現和平；第二，汪精衛關心日本佔領區的人民權益，照顧日本佔領區的人民。

苗博雅說，汪精衛當時提出六點亞洲新秩序，內容包括，維持東亞永久和平，善鄰友好跟國際正義，還有經濟合作、文化合作等等以達到世界和平，這是典型主張不要打仗要和平，這樣方式實現了對侵略者退讓的目的。

這時候，同在節目中的國民黨議員秦慧珠跳出來反駁，她表示，汪精衛是苗博雅的知己，苗博雅是他的粉絲，花這麼多寶貴時間在詮釋汪精衛，對國民黨沒有意義，把一個定位成漢奸的人，幫他理念做闡述，苗是汪的信徒，國民黨不是。

苗博雅也回應，她理解秦慧珠受到國民黨教育，聽到汪精衛一定會跳起來，她自己也一樣，從小課本都說汪精衛十惡不赦，大學時博覽群書之後，發現汪精衛在歷史上也有一部分人覺得他不錯，現在來看國民黨的時候，會想說國民黨講說不要戰爭要和平，票投賴清德青年上戰場，票投國民黨就兩岸和平。

秦慧珠則再跳出來打斷，痛批苗博雅，「這是詭辯，根本概念代換、偷換概念，我沒有辦法接受，太可笑了吧」。她說，把汪精衛扣到國民黨頭上，把國民黨認為是漢奸的人跟國民黨畫上等號，真是胡說八道。