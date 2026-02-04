雨衣大盜搶銀行？防搶演練啦　竹崎警雞爪釘攔車逮嫌

▲▼ 竹崎年前驚傳雨衣大盜持槍搶劫，結果是竹崎警舉辦防搶演練!!! 。（圖／竹崎分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

竹崎分局為強化金融機構應變能力，發揮警民統合力量，遏止犯罪及提升偵查犯罪能量，遂行圍捕人犯任務，確保春節期間金融機構安全，特於115年2月15日10時0分許實施防搶演練， 狀況為有2名歹徒身穿雨衣持手槍（戴口罩）闖入京城商業銀行竹崎分行，搶劫得手後，駕駛灰色自小客車逃逸，銀行櫃檯行員機警通報警方。

分局勤務指揮中心獲報，立即通報線上警網及偵查隊趕赴現場協同處理；並通報各警網實施攔截圍捕及封鎖現場，進行現場及其他偵搜攔截圍捕等作為，隨即線上警網在嘉159線往內埔31K處台塑加油站前，發現作案歹徒所駕駛車輛，並在該處佈下雞爪釘攔阻歹徒作案車輛，另以優勢警力實施圍捕作為，使歹徒無法趁隙逃逸，棄械投降，狀況演練過程逼真，發揮警力攔截圍捕之功能。

竹崎分局表示本次防搶演練目的係增進金融機構積極強化自我安全維護能力及員警臨場處置，藉由情境設定使銀行同仁遭遇狀況時，可依循演練的經驗妥善應對；另特別呼籲民眾在春節期間，若不幸遇搶奪案件，應保持冷靜，注意自身安全，立即記下車號與歹徒穿著等相關特徵及逃逸路線，迅速撥打「110」報案，俾利警方能於最短時間循線逮獲犯嫌，另對於大量存提款者，請通知警方護送，以防被強盜、搶奪案件之發生，共同來維護社會治安，保障民眾財產安全。