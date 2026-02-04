影射綠委對廠商敲竹槓　藍營民代無罪...法官：受負評的是被告

▲國民黨新北市議員王威元（中）。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／新北報導

國民黨新北市議員王威元2024年替同黨立委候選人助選，指稱民進黨對手李坤城曾向施工釀成財損的廠商敲竹槓，李告王涉犯《公職人員選舉罷免法》，新北地院查明李男僅收取包括1.5萬餘元皇家禮炮洋酒在內的11萬餘元賠償，選民可能會對提出「空泛質問」的王男產生負評、而非李男，今（4日）判王男無罪，可上訴。

判決理由指出，釀成財損廠商確實曾向他人說過3戶共賠60多萬元，雖出庭證稱記不得具體金額、也拿不出相關單據，仍無法證明王威元當下指稱「3戶總賠償金額約65萬元」，明知不實。

▲民進黨立委李坤城。（圖／記者林敬旻攝）

法官指李坤城提出當年服務處收受賠償明細，包括慰問金2萬元、財產損失4萬5860元、辦公家具價值3萬2700元、皇家禮炮價值1萬5600元，合計不到11.5萬元，但污水倒灌民宅事件，還可能有清淤、維修、粉刷等支出，即使3戶賠償總金額為65萬元，也非不合理，未達足以毀損李男名譽程度。

此外，綜合觀察王威元發布的新聞稿，內容是提出疑問、讓選民自行判斷，而非斷言虛報、詐取或不當索賠等「具體事實」。法官認為以這種「空泛質問」企圖博取選民認同，比較可能引發選民對王男與國民黨操作手法的負評，而非遭到文宣攻擊的李坤城，據此判決王男無罪。

本案源於2021年11月間，新北市府水利局廠商施作污水管線檢視、清理作業，不慎造成污水回流倒灌民宅，造成李坤城服務處與2戶民宅遭受財損，廠商賠償3戶達成和解。

2024年1月間，王威元為當時新北市第3選區國民黨立委候選人蔡明堂助選，李坤城也是同選區選將。王男得知李的服務處獲得廠商上述賠償往事，於是在新北市議會國民黨團的媒體聯繫群組，提供新聞稿與李坤城服務處外觀照片，指李疑似誇大受損敲竹槓，3戶共賠償65萬元。

李坤城澄清絕無獅子大開口、實際賠償金額也沒這麼多，主張王威元在選舉期間造謠，經媒體報導，足以毀損他名譽、誤導選民對他品德操守與政治形象的看法，進而影響選舉結果，告王男涉犯誹謗、《選罷法》意圖使人不當選而傳播不實之事等罪嫌。

新北地檢署偵辦查出，當年3戶總賠償金額為25萬餘元，王威元以未盡查證義務、欠缺足夠證據的事項，公開指摘李坤城，確有主觀犯意，據此起訴王男，法定刑可判處5年以下徒刑。