嘉義婦寒夜落水又迷路「路邊發抖」　警方暖心送她回家

▲▼ 失智老婦寒夜落水蜷縮屋簷下 布袋警暖心護送返家 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

焦急遊走是失智症常見的症狀，容易導致失智者迷路、走失，家人也因此焦急擔憂。嘉義縣警察局布袋分局布袋聯合所日前深夜接獲民眾報案，稱患有失智症母親傍晚獨自外出卻遲未返家，苦尋無果向警方求助。警方獲悉立即派員巷弄搜尋，並輔以路口監視錄影系統追蹤老婦可能去向，所幸機警住戶發現老婦行蹤，即時通報警方到場協助，成功尋獲老婦安全返家。

警方指出，老婦身處地點位在巷弄深處，照明昏暗且鮮有人員行經，幸有機警住戶發現老婦獨自一人蜷曲在屋簷下因而報警，警方趨近查看發現老婦全身浸濕，逢夜間低溫，身體不堪低溫不斷顫抖，詢問才知老婦不慎跌落水池，自行脫困後，卻苦於失智症狀而不知返家，蜷縮於屋簷下寒冷發顫。

警方得知後，立即將老婦攙扶至巡邏車內，放送暖氣為老婦回暖，又察覺老婦因衣物浸濕仍覺得寒冷，隨即將身上所著之防寒外套脫下，包覆老婦身軀保暖，等候家屬到場接應，不忘叮囑家屬返家後為老婦沖洗熱水澡祛寒。





布袋分局長林明韋表示，警方持續推動失智長者「走失協尋三不六要」觀念，提醒民眾發現走失案件可立即報案、不必等待，並鼓勵家屬事前做好辨識與定位等準備。如發現疑似走失之失智者，可依「看、問、留、撥」原則撥打110請警方協助。另115年加強重要節日安全維護工作將自2月9日22時起至2月23日24時止，為期15天，警方除全力維護交通安全與社會治安外，亦將秉持同理心與為民服務精神，主動關懷民眾、適時伸出援手。