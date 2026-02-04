周末寒流急凍再探10度　1500公尺以上山區有望降雪

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天是24節氣的「立春」，各地晴朗回暖、天氣穩定，周五晚間鋒面通過，冷空氣南下，可能接近寒流等級，北部及東半部降雨增多，且有降雪機率，下周日至周一清晨是最冷時間點，低溫再探10度左右。

中央氣象署預報員葉致均表示，今天至周五白天天氣穩定、溫暖舒適，周五晚間鋒面通過，較強的冷空氣南下，各地天氣明顯轉冷，這波冷空氣預估會接近寒流的強度，要特別留意。

葉致均表示，目前台灣上空雲量較少，僅花東沿海、巴士海峽雲量偏多，花東、恆春半島有零星降雨。另外，菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓，未來路徑往西移動，雖然有發展成輕度颱風趨勢，但對台灣天氣沒有直接影響。

溫度趨勢，葉致均指出，周五前為東風到東南風環境，白天溫度可以來到24至26度，有些地方可以到28度，溫暖舒適，周五晚間起，強烈大陸冷氣團或寒流開始南下影響，周六溫度明顯下降，下周日至周一清晨是影響最明顯的時候，下周一清晨台南以北、宜蘭地區低溫10至12度左右，其他地方13至15度，周一白天冷空氣才會逐漸減弱。

至於降雨趨勢，他表示，周五前各地都是多雲到晴天氣，僅花東、恆春半島有局部降雨，周五白天隨著鋒面逐漸建立和接近，東半部雨勢明顯，北部山區及外島也開始有降雨。周五晚間到周六北部、東半部容易下雨，中部地區和南部山區也有零星降雨。下周日水氣逐漸減少，僅東半部和山區有零星降雨，下周一各地回到多雲到晴天氣為主。

葉致均提醒，冷空氣影響期間，沿海、恆春半島及各離島都會有強風大浪。明、後天金門、馬祖及清晨的西半部地區要留意低雲或霧。

降雪方面，他表示，周六至下周日北部和宜蘭1500公尺以上高山，及中部、花蓮3000公尺以上高山可能有降雪或固態降水機率。

