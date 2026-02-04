爺爺超後悔！筷子沾酒逗5月齡金孫　家庭聚會轉移醫院掛急診

▲ 筷子蘸酒逗弄5個月大嬰兒致肝衰竭，兒童代謝力僅成人1/3 （危險動作勿模仿）。（示意圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

近日河南鄭州發生一起長輩逗弄幼兒引發的醫療意外，一名5個月大的嬰兒在家庭聚餐中，遭老人以筷子蘸白酒餵食，隨後出現嗜睡、黃疸等症狀，送醫檢查發現肝臟嚴重損傷，已接近肝衰竭程度，經送醫搶救撿回小命。

綜合陸媒報導，根據河南中醫藥大學第一附屬醫院兒科重症監護室（PICU）近期收治的病例顯示，一名5個月大的寶寶因攝入酒精導致急性肝損傷。

家長向醫護人員表示，事發當時為家庭聚會，家中老人為逗弄孩子，多次使用筷子蘸取白酒讓孩子品嚐，隨後孩子出現活動力下降、皮膚發黃等異常徵兆。經醫療團隊診斷，患兒肝臟功能受損嚴重，已面臨肝衰竭風險。

每逢節慶之時，類似逗弄孩子導致酒精中毒的事件並非首例。浙江台州恩澤醫院先前也曾收治一名被灌啤酒的幼童，當時因父母忙於餐廳生意，一名顧客聲稱為逗小孩玩，竟灌下50多毫升啤酒，導致幼兒面色潮紅、全身皮疹，所幸及時送醫才未釀成大禍。

台州恩澤醫院兒科醫生莫新悅分析，50毫升啤酒足以使幼童血液酒精濃度超標，直接毒害神經系統。

針對酒精對幼兒的危害，大陸廣醫三院兒科主治醫師邱國瑩指出，幼童身體正處於快速發育階段，酒精不僅傷肝壞胃，更會干擾運動與神經功能發育，長期可能影響注意力、思維能力與肢體協調。此外，酒精還會降低幼兒免疫力，使其容易患感冒或肺炎，甚至對男女童的生殖系統與內分泌造成不可逆的損害，導致發育減緩或月經不調等後遺症。

專業醫療分析顯示，兒童的肝臟相對體積較小，對酒精的代謝能力極低。由於神經細胞的髓鞘化尚未完成，酒精極易透過血腦屏障進入大腦，進而對認知、學習、記憶及語言功能產生負面影響。

若發生孩子不慎誤飲酒精，醫師建議應立即阻止繼續飲用，並嘗試餵食純牛奶或雞蛋清以形成胃黏膜保護層，減少酒精吸收。

此外，可給予溫開水或米粥稀釋酒精濃度並促進排泄。若孩子意識清醒且誤飲時間在30分鐘內，可嘗試催吐並保持呼吸道通暢，但若孩子已出現昏迷、抽搐或呼吸困難，嚴禁催吐並立即送醫。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。