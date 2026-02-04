　
大陸 大陸焦點 特派現場

爺爺超後悔！筷子沾酒逗5月齡金孫　家庭聚會轉移醫院掛急診

▲▼ 筷子蘸酒逗弄5個月大嬰兒致肝衰竭 醫警：兒童代謝力僅成人1/3 。（圖／翻攝 百度）

▲ 筷子蘸酒逗弄5個月大嬰兒致肝衰竭，兒童代謝力僅成人1/3 （危險動作勿模仿）。（示意圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

近日河南鄭州發生一起長輩逗弄幼兒引發的醫療意外，一名5個月大的嬰兒在家庭聚餐中，遭老人以筷子蘸白酒餵食，隨後出現嗜睡、黃疸等症狀，送醫檢查發現肝臟嚴重損傷，已接近肝衰竭程度，經送醫搶救撿回小命。

綜合陸媒報導，根據河南中醫藥大學第一附屬醫院兒科重症監護室（PICU）近期收治的病例顯示，一名5個月大的寶寶因攝入酒精導致急性肝損傷。

家長向醫護人員表示，事發當時為家庭聚會，家中老人為逗弄孩子，多次使用筷子蘸取白酒讓孩子品嚐，隨後孩子出現活動力下降、皮膚發黃等異常徵兆。經醫療團隊診斷，患兒肝臟功能受損嚴重，已面臨肝衰竭風險。

每逢節慶之時，類似逗弄孩子導致酒精中毒的事件並非首例。浙江台州恩澤醫院先前也曾收治一名被灌啤酒的幼童，當時因父母忙於餐廳生意，一名顧客聲稱為逗小孩玩，竟灌下50多毫升啤酒，導致幼兒面色潮紅、全身皮疹，所幸及時送醫才未釀成大禍。

台州恩澤醫院兒科醫生莫新悅分析，50毫升啤酒足以使幼童血液酒精濃度超標，直接毒害神經系統。

針對酒精對幼兒的危害，大陸廣醫三院兒科主治醫師邱國瑩指出，幼童身體正處於快速發育階段，酒精不僅傷肝壞胃，更會干擾運動與神經功能發育，長期可能影響注意力、思維能力與肢體協調。此外，酒精還會降低幼兒免疫力，使其容易患感冒或肺炎，甚至對男女童的生殖系統與內分泌造成不可逆的損害，導致發育減緩或月經不調等後遺症。

專業醫療分析顯示，兒童的肝臟相對體積較小，對酒精的代謝能力極低。由於神經細胞的髓鞘化尚未完成，酒精極易透過血腦屏障進入大腦，進而對認知、學習、記憶及語言功能產生負面影響。

若發生孩子不慎誤飲酒精，醫師建議應立即阻止繼續飲用，並嘗試餵食純牛奶或雞蛋清以形成胃黏膜保護層，減少酒精吸收。

此外，可給予溫開水或米粥稀釋酒精濃度並促進排泄。若孩子意識清醒且誤飲時間在30分鐘內，可嘗試催吐並保持呼吸道通暢，但若孩子已出現昏迷、抽搐或呼吸困難，嚴禁催吐並立即送醫。


● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

02/02 全台詐欺最新數據

11歲女童離奇身亡！高大成揭粉紅屍斑關鍵

新北市土城區發生一起一家七口一氧化碳中毒事件，詭異的是，該家庭中，11歲長女在事發前一天，竟然是離奇陳屍在5樓臥室內。對此，知名法醫高大成受訪時直言，推測女童死亡原因應該也是因一氧化碳，且其是恐怖的「隱形殺手」，一旦感覺到頭暈，通常距離「再見」只剩幾分鐘時間。他認為應嚴格規定熱水器要安裝在室外，畢竟奪命速度太快，要等到事發靠人察覺脫困，幾乎是不可能的事。

阿嬤丟失孫子 警到花生田裡找回

一家三代全部鉛中毒！竟是阿嬤害的

3歲童上鋪摔落「嚴重顱內出血」緊急開顱搶命

大谷遠征擔心自宅　妻女恐缺席季後賽

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

