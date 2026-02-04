　
國際

替代役男變毒梟！台男在美國經營「毒品暗網帝國」　被判30年重刑

▲▼台男經營「暗網毒品帝國」　紐約法院重判30年。（圖／www.mjib.gov.tw）

▲林睿庠被紐約法院重判30年有期徒刑。（圖／www.mjib.gov.tw）

記者王佩翊／綜合報導

台灣男子林睿庠利用外交替代役身分掩護，在聖露西亞服役期間經營全球暗網毒品帝國，獲利數百萬美元，並造成至少1人死亡。美國紐約聯邦法院3日重判他30年有期徒刑，出獄後還需接受5年監管，並沒收上億美元不法所得。

紐約南區聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）指出，林睿庠是暗網平台「無痕市場」（Incognito Market）創始人之一，並化名「法老王」（Pharoah）主導這個龐大的地下毒品交易網絡。

從2020年10月建站到2024年3月關閉前，平台累積超過40萬註冊用戶，透過1800多名賣家完成逾64萬筆交易，販售毒品總量超過1噸，交易金額高達1億500萬美元（約新台幣33億元）。

更諷刺的是，林睿庠在聖露西亞技術團服役時，還曾在臉書貼文炫耀替當地警官進行為期4天的「網路犯罪與虛擬貨幣訓練課程」。他憑藉資訊專長申請國合會外交替代役，原定2024年7月退役，卻在同年5月於紐約落網。

克雷頓在聲明中強調，林睿庠的犯行至少造成1人死亡，加劇了美國鴉片類藥物危機。他警告所有毒販，「別以為躲在網路世界就能逍遙法外，區塊鏈和去中心化技術不是你們的護身符。」

林睿庠2024年12月16日在聯邦法官麥馬洪（Colleen McMahon）面前認罪，法官認定情節重大而從重量刑，判處30年有期徒刑，出獄後還需接受5年監管。台北地檢署也已分案偵辦，調查其洗錢管道，查扣國內相關房產及銀行帳戶。

 
02/02 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北美要聞暗網毒品外交替代役林睿庠美國判刑毒品帝國

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

首位陸配立委上任！　民眾黨李貞秀等6人宣誓就職

台南街頭爆持刀傷人

台南街頭爆持刀傷人

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

賴清德嗆藍白擋預算要人民評理　牛煦庭反嗆：選擇性煽動意識形態

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

別被輝達光環閃瞎！150萬買北士科「沒賺頭」？專家共識：園區宅不是萬靈丹｜地產詹哥老實說完整版 EP295

