全教產轟賴清德「好老師不如好書」侮辱　綠支持者灌爆：造謠爛老師

▲全教產認為，賴清德稱「好老師不如好書」是不尊重老師，呼籲總統應向全台教師道歉。（圖／全教產提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德3日在台北國際書展致詞時提及，「與其追求擠進名校、追逐名師，不如讓孩子找到一本好書」，引起全國教育產業總工會不滿，認為總統在國際書展這樣的場合說出這樣輕蔑教師的言語，是對於教師最大的侮辱，應向全台教師道歉。未料，全教產臉書遭到大批綠營支持者灌爆「這麼愛斷章取義，閱讀能力有問題的是你們吧」、「當老師還讀不懂總統這話的意思，要不要出來道歉啊」、「完美示範什麼叫爛老師」、「造謠斷章取義丟不丟臉」。

總統賴清德3日在台北書展開幕致詞時提到，他擔任台南市長時，很多家長都想讓孩子擠進明星學校，但他告訴校長老師跟家長，擠進一個好學校，不如遇到一個好老師，但找到好老師不如找到好的書，所以當時就大力推廣閱讀計畫。

對此，全教產怒批，賴清德致詞引發基層教師嘩然，並反問「這是我們的總統應該說的話嗎」？

全教產理事長林蕙蓉表示，教育部長鄭英耀日前在教師要上街頭抗議廢除校事會議時，曾說出「老師應該回到學校裡面，把小孩子教得更好」，而總統更在國際書展中致詞表示「與其找一個好老師，不如找本好書」，這是對台灣教師最大的歧視和侮辱。

全教產指出，賴總統在國際書展這樣的場合，說出這樣輕蔑教師的言語，是對於教師最大的侮辱，鄭重呼籲總統應向全台教師道歉。

未料，大批綠營支持者灌爆「全國教育產業總工會」臉書留言怒批，「這麼愛斷章取義，還要對號入座？閱讀能力有問題的是你們吧」、「當老師還讀不懂總統這話的意思，要不要出來道歉啊」、「完美示範什麼叫爛老師。連話都聽不懂還想教育別人」、「造謠斷章取義丟不丟臉」、「識讀能力不足的怎麼可以待在教育產業」。

但也有網友力挺全教產留言表示，「那就發好書，不用老師省錢」、「史上最爛的總統」、「與其找好書不如換總統」、「已經高傲到根本不在乎了」。

▼綠營支持者灌爆全國教育產業總工會臉書。（圖／翻攝自Facebook／全國教育產業總工會）