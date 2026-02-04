內湖塞車有解？捷運東環段3站體動工　議員憂交通黑暗期恐達12年

▲蔣萬安出席捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

歷經數任市長，內湖科學園區上下班交通尖峰時間塞車問題遲遲無解，台北市長蔣萬安今（4日）主持東環段CF710區段標Y30站，Y31站，Y32站工程動工典禮。由於目前交通水準已相當差，地方憂東環段施工，讓內科塞車更惡化，國民黨議員李明賢說，未來若縮小甚至封閉一個車道，恐怕會讓交通更打結；另一名民進黨議員李建昌也說，施工期可能不止9年，可能到12年。蔣萬安則打包票，會再三要求同仁，務必做好完善配套，一定要將交通衝擊降到最低。

李明賢直言，大家期待東環段施工，不過東環Y31站（州子二號公園）到Y32站（大港墘公園）這一段正是內科交通大動脈，包括瑞光路與港墘路節點、瑞光路與393巷節點，下班尖峰時刻都要好幾個燈號才能通過一個路口，未來若縮小甚至封閉一個車道，恐怕會讓交通更打結。

民進黨議員李建昌也說，內湖大直都很歡迎東環段，終於可以開始動工興建，但因為施工期可能不止9年，可能到12年，建議北市府有一個跨局處的因應小組，應變民眾的塞車反映，還有不同的地點施工，也應該因地制宜解決交通問題，讓交通維持計畫確實執行。

國民黨市議員游淑慧認為，配套一定要到位，這是必需條件，不過總是要經歷黑暗後才有光明，尤其捷運東環段，是所有內科業者期待的一條捷運路線，可以將台北市三大科技園區走廊貫穿在一起。

台北市長蔣萬安指出，這個區段標工程會從濱江國中到洲子二號公園再到大港墘公園，行經敬業三路、樂群二路等，確實會影響交通，所以他再三要求同仁，務必做好完善配套，一定要將交通衝擊降到最低。

蔣萬安強調，期程都會依照原本的規劃，交維計畫也會送道安會報審議，一定會特別關注對交通的衝擊，一定會降到最低，也會請民代、在地里長協助與里民溝通，希望帶給民眾便利交通同時，盡量在施工期間不影響住戶居民。