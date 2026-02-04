　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大S雕像「藏5個愛情密碼」！凝視南方208度　也是結婚紀念日

▲▼大S。（圖／記者孟育民、徐文彬攝）

▲大S雕像。（圖／記者孟育民、徐文彬攝）

記者施怡妏／綜合報導

女星大S（徐熙媛） 於去年2月不幸辭世，留給家人與親友無限思念。逝世滿一周年之際，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像於2日曝光，雕像有多處細節設計，從手上的花刺青、象徵婚姻年份的線圈，還有大S凝望的角度，都是愛的密碼，對此，網友感動直呼「具俊曄深情到讓人想哭。」

有網友在Dcard發文，雕像上呈現了兩人刺青互相呼應的安排，大S右手背上有一朵小花，具俊曄左手上也有同一朵。另外一個則是，象徵婚姻年份的3條線圈，具俊曄手上目前已刻到第4條線圈，且刺青位置特別分別刻在一左一右，目的是在牽手時能讓線條互相扣住。

▲大S手上刻的印記是和具俊曄愛的證明。（圖／翻攝自李承道臉書）

▲大S手上刻的印記是和具俊曄愛的證明。（圖，下同／翻攝自李承道臉書）

線圈象徵婚姻年份

除了刺青細節，連雕像的碑文也經過設計，大S背上的翅膀被轉化成羽毛，具俊曄肩上為她刺的皇冠，則被放在S字母上方，組成了一個全新的愛之圖騰，象徵兩人精神世界的長久相伴。

凝望南方208度　角度指向台北與2月8日

此外，大S雕像所凝視的南方208度，正好是看向台北的角度，連結著台北、家人與愛的所在，同時2月8日也是兩人的結婚紀念日，在這條軌道上，時間不再終結，愛持續運轉。

而雕像旁的九個立方體，代表銀河系的九大行星，圍繞著大S。「九」在韓語中與koo同音，是熙媛最珍愛的數字，亦是兩人之間無可取代的密語。

對此，網友紛紛感動表示，「一直以為深情男主角是小說筆下的人物而已，具先生把他具象化了」、「2025其實也才去年的事，看到碑文還是覺得很不真實」、「具先生真的太深情了，為他們的愛情而動容，等了20年的愛情好不容易才能相愛，但短短幾年愛人就離世，他該要多疼又多痛呢」、「這種真愛，連電影都演不出來！設計理念也能看出滿滿的愛」。

▲大S手上刻的印記是和具俊曄愛的證明。（圖／翻攝自李承道臉書）

02/02 全台詐欺最新數據

大S猝逝完整時間軸　醫：「泡湯+吃退燒」致命主因

大S猝逝完整時間軸　醫：「泡溫泉+吃退燒藥」致命主因

大S最後5天足跡曝光！病情惡化求：想回家

大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是5天致命主因！

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是5天致命主因！

大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是5天致命主因！

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了

