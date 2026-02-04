台金第四波加班機再釋出1184個座位　2/5開放訂位

▲立法委員陳玉珍成功爭取第四波台金加班機，再釋出1184個座位。(圖／立法委員陳玉珍辦公室提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門春節疏運再增量能。立法委員陳玉珍3日邀集民航局、縣府觀光處及航空公司協調，拍板加開第四波加班機，並以放大機型增加座位，相關航班將於2月5日上午9點開放訂位。

隨著年關將近，不少金門鄉親反映返鄉機位一票難求。陳玉珍表示，春節訂票攸關鄉親團圓，她每年皆要求相關單位檢討疏運量能。此次會議達成共識，民航局須確保春節台金航班疏運比例與每日平均座位數，不得低於前一年，並促成今年加開第四波加班機。

經協調後，立榮航空將於2月13、14、15日北金航班改採放大機型，預計釋出684個座位；華信航空則於2月19、21、23日北金航班放大機型，預計增加500個座位，合計可再提供1,184個機位，相關航班統一於2月5日上午9點起開放訂位。

針對外界質疑是否有旅行社優先訂票情形，民航局空運管理組說明，今年春節疏運首波兩家航空公司已提供97,160個座位，累計三波加班機後，總座位數達107,238席，較去年增加4,860席，且管制期間由民航局與消保官現場監督，並無團體票優先問題。

陳玉珍強調，將持續要求相關單位檢討訂票制度與疏運規劃，爭取更多機位與更友善的訂票服務；服務團隊也將在疏運期間進駐各機場，協助鄉親順利返鄉、平安返程。